Quién es Bruno Riboldi, el agroinfluencer rosarino que revoluciona las redes sociales

Es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y empresario. En esta nota, mucho más de su particular historia

2. Primer contacto con el campo. No recuerdo bien, pero ya desde pequeño siempre estuvo en relación con la naturaleza. Mi familia priorizó siempre la vida al aire libre, los simples aprendizajes que nos genera el medio ambiente y lo natural.

3. Adolescencia y amigos. Durante mi adolescencia siempre me concentré en realizar deportes (como persona activa que soy) y estudiar en el colegio, e idiomas. Fui una persona tímida y callada hacia afuera, pero hacia adentro, con grandes lazos de amistad de mi grupo cercano de amigos, de rugby, el barrio o el colegio.

4. Carrera y cursada. Enseguida finalizado el colegio comencé la universidad. El recorrido fue largo y cuesta arriba. En los primeros años, al no venir de una especialización técnica ni agraria, las materias típicas de ingeniería, como química, física, estadística, me eran complejas y, por otro lado, mi gran timidez y falta de confianza para presentarme en finales orales hicieron que todo cueste más de lo debido. La universidad me quedaba a 50 km de mi casa, por lo que dos colectivos de ida más dos de vuelta todos los días generaban otro obstáculo para el camino universitario que con paciencia, esfuerzo y perseverancia se fue allanando a lo largo de los años.

5. Las redes sociales. Llegaron en un momento de mucha madurez para mí y experiencia empresarial y agronómica, pilares claves para poder generar rápidamente un medio de comunicación digital multiplataforma. Está adaptado a una necesidad latente enorme de uno de los rubros más fuerte del país: el agro. Disfruto de pensar, idear, grabar y editar el contenido siempre con la idea de aportar valor a la comunidad.

6. Una anécdota rural. ¡Tengo miles! Cuando comencé estuve varios años yendo al campo solo todos los meses, 700 km de ida y 700 km de vuelta durmiendo en techo de chapa y con 5 grados en invierno, levantándome cada una hora y media exacta para agregar leña a la salamandra. Los inviernos en el sur no son para cualquiera.

7. Una pasión. El deporte, soy fanático de lo deportivo, para mí el entrenamiento es equipo, disciplina, alimentación, descanso, ocio, y vida sana.

8. Tu mayor desafío. Ayudar a posicionar al sector agropecuario mundial en toda la sociedad. Dar a conocer que estamos alimentando al mundo a base de conocimiento, esfuerzo y dedicación. Que es un sector que por más que sea primario está muy tecnificado, calificado con gente noble y trabajadora.

9. Un sueño por cumplir. Se está cumpliendo día a día, porque la comunidad está contenta con el trabajo que vengo haciendo y me reconoce como un comunicador del agro. Ahora lo que queda es contagiar, que seamos más y ayudar a la gente a capacitarse y conseguir trabajo.

10. Animal preferido. María, sin lugar a dudas. Es la vaca más inteligente y amorosa que conocí en mi vida.