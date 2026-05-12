Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

El brote que se desató en al embarcación que partió de Tierra del Fuego ya tiene tres muertos y nueve casos confirmados

Una pasajera francesa del crucero MV Hondius, en el que un brote de hantavirus que se habría originado en Argentina provocó la muerte de tres personas, resultó infectada y se encuentra gravemente enferma, asistida en un hospital parisino con un respirador artificial. El brote alcanzó ahora un total de 11 casos reportados, de los cuales 9 fueron confirmados.

Entre las tres víctimas mortales del brote se incluye a una pareja holandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fueron los primeros en estar expuestos al virus durante una visita a Argentina y otros países de la región.

La pasajera francesa hospitalizada en París contrajo una forma grave de la enfermedad, que le causó problemas pulmonares y cardíacos que ponen en riesgo su vida, según rpecisó el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Señaló que la mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndola al cuerpo. La esperanza es que el dispositivo alivie suficiente presión sobre los pulmones y el corazón para que tengan algo de tiempo para recuperarse. Lescure lo calificó como “la etapa final de la atención de apoyo”.

Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navegaba de regreso a Países Bajos, donde será limpiado y desinfectado.

La posibilidad de más casos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “por el momento no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, pero aclaró que "la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

Aunque no existe cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS asegura que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

El Ministerio de Salud de Argentina dijo que en los próximos días se enviará un equipo de expertos científicos para investigar el origen del brote.

La pareja holandesa fallecida, identificada por la OMS como los primeros pasajeros del crucero infectados con hantavirus, pasó varios meses en Argentina y en otros países de la región antes de embarcar en el crucero. Funcionarios argentinos dijeron que ambos realizaron un tour de observación de aves que incluyó una parada en un basural donde podrían haber estado expuestos a roedores portadores de la infección.

El ministerio de Salud dijo que su equipo investigará el basurero y otros de los lugares que visitó la pareja, donde se encuentran ratas conocidas por portar el virus, aunque las autoridades de Tierra del Fuego (desde donde partió el crucero) cuestionan la teoría de que el brote se originó allí.

Un total de 87 pasajeros y 35 miembros de la tripulación fueron evacuados en Tenerife por personal con equipo de protección de cuerpo completo y máscaras respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que concluyó en la noche del lunes.