La Capital | Información General | hantavirus

Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

El brote que se desató en al embarcación que partió de Tierra del Fuego ya tiene tres muertos y nueve casos confirmados

12 de mayo 2026 · 21:52hs
Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

Una pasajera francesa del crucero MV Hondius, en el que un brote de hantavirus que se habría originado en Argentina provocó la muerte de tres personas, resultó infectada y se encuentra gravemente enferma, asistida en un hospital parisino con un respirador artificial. El brote alcanzó ahora un total de 11 casos reportados, de los cuales 9 fueron confirmados.

Entre las tres víctimas mortales del brote se incluye a una pareja holandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fueron los primeros en estar expuestos al virus durante una visita a Argentina y otros países de la región.

>> Leer más: Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

La pasajera francesa hospitalizada en París contrajo una forma grave de la enfermedad, que le causó problemas pulmonares y cardíacos que ponen en riesgo su vida, según rpecisó el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Señaló que la mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndola al cuerpo. La esperanza es que el dispositivo alivie suficiente presión sobre los pulmones y el corazón para que tengan algo de tiempo para recuperarse. Lescure lo calificó como “la etapa final de la atención de apoyo”.

Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navegaba de regreso a Países Bajos, donde será limpiado y desinfectado.

La posibilidad de más casos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “por el momento no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, pero aclaró que "la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

Aunque no existe cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS asegura que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

El Ministerio de Salud de Argentina dijo que en los próximos días se enviará un equipo de expertos científicos para investigar el origen del brote.

La pareja holandesa fallecida, identificada por la OMS como los primeros pasajeros del crucero infectados con hantavirus, pasó varios meses en Argentina y en otros países de la región antes de embarcar en el crucero. Funcionarios argentinos dijeron que ambos realizaron un tour de observación de aves que incluyó una parada en un basural donde podrían haber estado expuestos a roedores portadores de la infección.

El ministerio de Salud dijo que su equipo investigará el basurero y otros de los lugares que visitó la pareja, donde se encuentran ratas conocidas por portar el virus, aunque las autoridades de Tierra del Fuego (desde donde partió el crucero) cuestionan la teoría de que el brote se originó allí.

Un total de 87 pasajeros y 35 miembros de la tripulación fueron evacuados en Tenerife por personal con equipo de protección de cuerpo completo y máscaras respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que concluyó en la noche del lunes.

Noticias relacionadas
Hantavirus, una enfermedad que suelen transmitir roedores

Hantavirus: qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas y las zonas de riesgo

hantavirus: el panorama en santa fe y cual es la cepa que genera alerta internacional

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional

finalmente espana recibira el crucero con un brote de hantavirus

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

El buque con enfermos de hantavirus partió desde Tierra del Fuego.

España pide que el crucero con infectados de hantavirus no haga escala en Canarias

Ver comentarios

Las más leídas

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newells se podría extender

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newell's se podría extender

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima en alza y la máxima en baja

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima en alza y la máxima en baja

Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití ante la ola de violencia

Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití ante la ola de violencia

Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Acusado de liderar una asociación ilícita e instigar homicidios desde la cárcel, Riquelme habló de causas armadas y una comisaría corrupta
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados
Policiales

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente
La Ciudad

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La lista de los futbolistas que no continuarán en Newells se podría extender

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newell's se podría extender

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Ovación
La reserva de Newells venció al puntero, sigue trepando y se mete en la pelea

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

La reserva de Newell's venció al puntero, sigue trepando y se mete en la pelea

La reserva de Newells venció al puntero, sigue trepando y se mete en la pelea

La reserva de Newell's venció al puntero, sigue trepando y se mete en la pelea

Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación consecutiva

Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación consecutiva

Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones

Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones

Policiales
Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro

Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de G. Baigorria para robarle

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de G. Baigorria para robarle

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima en alza y la máxima en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima en alza y la máxima en baja

Jóvenes y viejos, estudiantes y trabajadores: la multitudinaria marcha universitaria en Rosario fue trasversal

Jóvenes y viejos, estudiantes y trabajadores: la multitudinaria marcha universitaria en Rosario fue trasversal

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

La familia que vivió un mes en plazas céntricas, con problemas de salud y empleo

La familia que vivió un mes en plazas céntricas, con problemas de salud y empleo

Quién es el empresario argentino que figura en los archivos de Jeffrey Epstein
Información General

Quién es el empresario argentino que figura en los archivos de Jeffrey Epstein

Recortaron $78 mil millones en educación en la previa de la marcha universitaria
Política

Recortaron $78 mil millones en educación en la previa de la marcha universitaria

Javkin acusó a Milei de ejercer violencia política contra las universidades
LA CIUDAD

Javkin acusó a Milei de ejercer "violencia política" contra las universidades

Ajuste en las cárceles: Con Pullaro los presos no tienen más home office
Política

Ajuste en las cárceles: "Con Pullaro los presos no tienen más home office"

Sin mediar palabra, un joven fue baleado en la vereda de su casa: está grave en el Heca
POLICIALES

Sin mediar palabra, un joven fue baleado en la vereda de su casa: está grave en el Heca

La Nueva Vicentin desembolsa pagos para acreedores con plus
Economía

La Nueva Vicentin desembolsa pagos para acreedores con plus

Crecen los casos y las internaciones por psitacosis y leptospirosis en Santa Fe
La Ciudad

Crecen los casos y las internaciones por psitacosis y leptospirosis en Santa Fe

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión
La Ciudad

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

El rosarino detrás del hallazgo astronómico que llega a History Channel

Por Lucía Inés López
Zoom

El rosarino detrás del hallazgo astronómico que llega a History Channel

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer
Información General

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido
POLICIALES

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Día de la Enfermería: una profesión clave que enfrenta déficit y desgaste en Rosario
La Ciudad

Día de la Enfermería: una profesión clave que enfrenta déficit y desgaste en Rosario

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una ola de casos
Información General

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una "ola de casos"

Una muestra para descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos
La Ciudad

Una muestra para descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos