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La Nueva Vicentin desembolsa pagos para acreedores con plus

Aquellos que optaron por la alternativa de abastecimiento de granos empezaron a cobrar tras seis años y medio

12 de mayo 2026 · 12:32hs
La Nueva Vicentin comenzó a pagar a los primeros acreedores

Foto: Archivo / La Capital.

La Nueva Vicentin comenzó a pagar a los primeros acreedores

La Nueva Vicentin efectivizó los primeros pagos a los acreedores que optaron por la opción de abastecimiento de granos en el proceso de cramdown homologado.

Durante los primeros días de mayo se llevaron a cabo los pagos iniciales previstos dentro de la propuesta de salvataje para los acreedores de la categoría A1 que sufrieron el default en diciembre de 2019.

Estos acreedores son quienes optaron por la alternativa de abastecimiento de granos, obteniendo de esa manera un pago que incluye un plus sobre el precio actual de mercado para el producto entregado que les permitirá recuperar a partir de esta modalidad, hasta el 200% de sus acreencias. El monto total incluido en esta categoría asciende a más de u$s115.000.000 y comprende a más de 100 acreedores.

Vincentin y las deudas

Asimismo, los fideicomisos contemplados en las categorías A1.ii, A3 y A4 del acuerdo homologado comenzaron a originar mercadería para dar cumplimiento a los compromisos de entrega asumidos para esta categoría de acreedores que representan acreencias por encima de los U$S 140.000.000 y nuclean a más de 900 acreedores.

Este hecho representa otro significativo paso para regularizar la situación de la empresa de cara a sus acreedores, en particular aquellos que confiaron en la Nueva Vicentin Argentina, renovando su vínculo comercial y siendo parte del proceso de refundación de la compañía y de su reinserción como un protagonista pujante de la matriz agroindustrial argentina.

Por último, cabe destacar que, en este contexto, todas las unidades productivas de la compañía ya se encuentran operativas. En Ricardone, la muy buena campaña de girasol está impulsando la molienda, alcanzando muy buenos volúmenes de crushing.

En San Lorenzo, las líneas de soja continúan escalando su operación, trabajando a plena capacidad y mejorando día a día las condiciones operativas de las plantas. Por su parte en el ¨Nodo Norte¨ estamos normalizando la producción y trabajando en proyectos que apuntan a maximizar la capacidad.

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