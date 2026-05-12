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Atento, Central: Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Apertura

Belgrano superó 2 a 0 a Unión en Córdoba y sueña con el título. Espera rival del cruce entre Argentinos y Huracán. Central recibe el miércoles a Racing

12 de mayo 2026 · 21:19hs
Adrián Sánchez grita el primero de Belgrano ante Unión.

Adrián Sánchez grita el primero de Belgrano ante Unión.

Belgrano de Córdoba se convirtió en el primer semifinalista del torneo Apertura 2026, al vencer a Unión por 2 a 0 en la capital mediterránea.

En un partido muy disputado y con chances en las dos áreas, Belgrano abrió el marcador a los 19 minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que el volante Adrián Sánchez cargó al área para cabecear y ajustar la pelota contra el poste derecho de Mansilla, que esta vez no pudo responder, para establecer el 1 a 0 a favor del Pirata.

Luego Ramiro Hernandes estampó el 2 a 0 en el epílogo del encuentro para desatar el gran festejo en Córdoba.

Al término del primer tiempo Belgrano y Unión igualaban 0-0 y no podían sacarse ventajas en un partido parejo en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Pero luego se impuso el Celeste ante su gente.

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Central y los otros boletos a semis

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Ahora Belgrano espera con suma atención la definición de la llave entre Argentinos y Huracán, que juegan desde las 21.30, de donde surgiría su rival en la instancia semifinal del torneo Apertura.

Este miércoles, a las 18.45, Central recibe a Racing en el Gigante, y luego, a las 21.30, River será local de Gimnasia La Plata. Ambos vencedores armarán la otra semifinal del certamen.

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