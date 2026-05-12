Atento, Central: Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Apertura

Belgrano de Córdoba se convirtió en el primer semifinalista del torneo Apertura 2026, al vencer a Unión por 2 a 0 en la capital mediterránea.
Belgrano superó 2 a 0 a Unión en Córdoba y sueña con el título. Espera rival del cruce entre Argentinos y Huracán. Central recibe el miércoles a Racing
Belgrano de Córdoba se convirtió en el primer semifinalista del torneo Apertura 2026, al vencer a Unión por 2 a 0 en la capital mediterránea.
En un partido muy disputado y con chances en las dos áreas, Belgrano abrió el marcador a los 19 minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que el volante Adrián Sánchez cargó al área para cabecear y ajustar la pelota contra el poste derecho de Mansilla, que esta vez no pudo responder, para establecer el 1 a 0 a favor del Pirata.
Luego Ramiro Hernandes estampó el 2 a 0 en el epílogo del encuentro para desatar el gran festejo en Córdoba.
Al término del primer tiempo Belgrano y Unión igualaban 0-0 y no podían sacarse ventajas en un partido parejo en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Pero luego se impuso el Celeste ante su gente.
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Ahora Belgrano espera con suma atención la definición de la llave entre Argentinos y Huracán, que juegan desde las 21.30, de donde surgiría su rival en la instancia semifinal del torneo Apertura.
Este miércoles, a las 18.45, Central recibe a Racing en el Gigante, y luego, a las 21.30, River será local de Gimnasia La Plata. Ambos vencedores armarán la otra semifinal del certamen.