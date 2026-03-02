La Biblioteca Popular San Martín se sumó a las proyecciones simultáneas del documental "La zorra y la pampa"

El 1° de marzo, en el Día del Ferroviario, la película de autores rosarinos se proyectó en Sastre y otra treintena de locaciones desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

En el marco del comienzo de actividades institucionales del 2026 , la Biblioteca Popular “General José de San Martín” de Sastre, fue parte de la acción nacional de proyección simultánea del documental “La zorra y la pampa”, realizada el domingo 1° de marzo en conmemoración del Día del Ferroviario. Desde la entidad, organizaron la función de cine gratuita y con la participación de dos músicos de María Juana quienes interpretaron dos canciones de autores regionales, que hablaban del pasado ferroviario de los pobladores de las localidades del interior.

El documental fue ideado por los rosarinos Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordoñez , quienes ante la imposibilidad de poder viajar en tren en el interior de Argentina se embarcaron en la construcción de una zorra ferroviaria a vaivén para llegar desde Rosario a Espora (localidad de la provincia de Buenos Aires donde se realiza la “Fiesta de la zorra”). En el camino, retrataron una región marcada por la desaparición del tren y otras problemáticas que atraviesan la realidad de la pampa húmeda argentina.

Así fue que, lo que comenzó como un guión para hablar específicamente de las consecuencias del desguace ferroviario en la Argentina, se convirtió en otra cosa: “ un retrato luminoso, aunque sin ingenuidad, de una seguidilla de pueblos del sur de Santa Fe (y el norte de Buenos Aires) con idiosincrasias y problemáticas particulares. La identidad regional se teje entre viejas estaciones de tren, historias mínimas, transformaciones estructurales y un ejercicio activo y colectivo de memoria”, según consignó La Capital en el momento de su estreno, en octubre de 2024.

Cine, mujeres y memoria en la biblioteca

Fue así que la tarde noche del domingo reunió a los vecinos de Sastre y María Juana en una proyección en las instalaciones de la biblioteca que, entre libros y canciones, logró la comunidad de compartir el documental donde participaron, más de noventa personas, desde ferroviarios hasta poetas, quienes hicieron avanzar la zorra por más de 390 kilómetros.

Fortuitamente una de las actrices participantes del film que en su momento participó del rodaje en el paso de la zorra por la localidad de Melincué, actualmente reside en Sastre y fue parte de la función, contando luego la experiencia vivida en el set de filmación de las vías.

De esta manera, la biblioteca inauguró el mes de marzo con la propuesta “Cine, mujeres y memoria” que abarcará, además de la proyección del domingo, actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo), una fecha especial ya que este año se conmemoran 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar.

Funciones por el Día del Ferroviario

La secuencia de funciones de la acción nacional por el Día del Ferroviario, que se celebró el 1° de marzo, comenzó el 20 de febrero en la primera de las cuatro proyecciones que tendrá la película en el Vagón Cine del Tren Patagónico, que une Viedma con la ciudad de Bariloche, en Río Negro y concluirá el 5 de marzo en Cañada Rosquín.

Hubo más de treinta funciones confirmadas y la producción continúa trabajando para llevar la película a espacios significativos para la cultura ferroviaria y audiovisual.

En Rosario, se proyectó en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, en el centro cultural “El Birri”. En el resto de la provincia, se puede ver en espacios diversos como el centro cultural León Gieco de Cañada Rosquín, el Centro Cultural Villa Cañás (donde nació José Martínez Suárez, con quien estudió Leandro Rovere, uno de los directores del documental). También se proyectó en Villa Cosntitución, Pavón Arriba, J.B. Molina, Peyrano y Granadero Baigorria.

Agenda de marzo

Como cada año, la biblioteca forma parte del calendario de conmemoraciones en diversas fechas de importancia, tal es el caso del Día de la Mujer y el Día de la Memoria. El 2026 no será la escepción y desde la institución invitaron a las actividades previstas para las dos fechas de marzo que restan. En cuanto al Día Internacional de la Mujer se planificó para el lunes 9 de marzo a las 19.30 un encuentro para leer bajo el título "Mujeres en Libertad". Se trata de relatos de mujeres presas políticas que nacieron tras los muros de la cárcel de Devoto y que hoy vuelan libres en la Biblioteca San Martín.

En tanto que el acto oficial por la conmemoración del Día de la Memoria también tendrá lugar frente al edificio de la biblioteca en calle 9 de julio 1729 de Sastre. Para la oportunidad está previsto un recital donde la música sea refugio, denuncia y como un puente hacia el futuro. La jornada contará con intervenciones artísticas y se acompañará a @abuelasdifusion con la propuesta "Florecerán pañuelos".

