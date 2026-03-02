La Capital | La Región | biblioteca

La Biblioteca Popular San Martín se sumó a las proyecciones simultáneas del documental "La zorra y la pampa"

El 1° de marzo, en el Día del Ferroviario, la película de autores rosarinos se proyectó en Sastre y otra treintena de locaciones desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

Ruth Oitana

Por Ruth Oitana

2 de marzo 2026 · 17:11hs
La biblioteca inauguró el mes de marzo con la propuesta “Cine

La biblioteca inauguró el mes de marzo con la propuesta “Cine, mujeres y memoria” que abarcará, además de la proyección del domingo, actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo), una fecha especial ya que este año se conmemoran 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar.

En el marco del comienzo de actividades institucionales del 2026, la Biblioteca Popular “General José de San Martín” de Sastre, fue parte de la acción nacional de proyección simultánea del documental “La zorra y la pampa”, realizada el domingo 1° de marzo en conmemoración del Día del Ferroviario. Desde la entidad, organizaron la función de cine gratuita y con la participación de dos músicos de María Juana quienes interpretaron dos canciones de autores regionales, que hablaban del pasado ferroviario de los pobladores de las localidades del interior.

El documental fue ideado por los rosarinos Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordoñez, quienes ante la imposibilidad de poder viajar en tren en el interior de Argentina se embarcaron en la construcción de una zorra ferroviaria a vaivén para llegar desde Rosario a Espora (localidad de la provincia de Buenos Aires donde se realiza la “Fiesta de la zorra”). En el camino, retrataron una región marcada por la desaparición del tren y otras problemáticas que atraviesan la realidad de la pampa húmeda argentina.

Así fue que, lo que comenzó como un guión para hablar específicamente de las consecuencias del desguace ferroviario en la Argentina, se convirtió en otra cosa: “un retrato luminoso, aunque sin ingenuidad, de una seguidilla de pueblos del sur de Santa Fe (y el norte de Buenos Aires) con idiosincrasias y problemáticas particulares. La identidad regional se teje entre viejas estaciones de tren, historias mínimas, transformaciones estructurales y un ejercicio activo y colectivo de memoria”, según consignó La Capital en el momento de su estreno, en octubre de 2024.

>> Leer más: El documental "La zorra y la pampa", un retrato luminoso desde las vías del tren

Cine, mujeres y memoria en la biblioteca

Fue así que la tarde noche del domingo reunió a los vecinos de Sastre y María Juana en una proyección en las instalaciones de la biblioteca que, entre libros y canciones, logró la comunidad de compartir el documental donde participaron, más de noventa personas, desde ferroviarios hasta poetas, quienes hicieron avanzar la zorra por más de 390 kilómetros.

Fortuitamente una de las actrices participantes del film que en su momento participó del rodaje en el paso de la zorra por la localidad de Melincué, actualmente reside en Sastre y fue parte de la función, contando luego la experiencia vivida en el set de filmación de las vías.

De esta manera, la biblioteca inauguró el mes de marzo con la propuesta “Cine, mujeres y memoria” que abarcará, además de la proyección del domingo, actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo), una fecha especial ya que este año se conmemoran 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar.

Funciones por el Día del Ferroviario

La secuencia de funciones de la acción nacional por el Día del Ferroviario, que se celebró el 1° de marzo, comenzó el 20 de febrero en la primera de las cuatro proyecciones que tendrá la película en el Vagón Cine del Tren Patagónico, que une Viedma con la ciudad de Bariloche, en Río Negro y concluirá el 5 de marzo en Cañada Rosquín.

Hubo más de treinta funciones confirmadas y la producción continúa trabajando para llevar la película a espacios significativos para la cultura ferroviaria y audiovisual.

En Rosario, se proyectó en la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, en el centro cultural “El Birri”. En el resto de la provincia, se puede ver en espacios diversos como el centro cultural León Gieco de Cañada Rosquín, el Centro Cultural Villa Cañás (donde nació José Martínez Suárez, con quien estudió Leandro Rovere, uno de los directores del documental). También se proyectó en Villa Cosntitución, Pavón Arriba, J.B. Molina, Peyrano y Granadero Baigorria.

Agenda de marzo

Como cada año, la biblioteca forma parte del calendario de conmemoraciones en diversas fechas de importancia, tal es el caso del Día de la Mujer y el Día de la Memoria. El 2026 no será la escepción y desde la institución invitaron a las actividades previstas para las dos fechas de marzo que restan. En cuanto al Día Internacional de la Mujer se planificó para el lunes 9 de marzo a las 19.30 un encuentro para leer bajo el título "Mujeres en Libertad". Se trata de relatos de mujeres presas políticas que nacieron tras los muros de la cárcel de Devoto y que hoy vuelan libres en la Biblioteca San Martín.

En tanto que el acto oficial por la conmemoración del Día de la Memoria también tendrá lugar frente al edificio de la biblioteca en calle 9 de julio 1729 de Sastre. Para la oportunidad está previsto un recital donde la música sea refugio, denuncia y como un puente hacia el futuro. La jornada contará con intervenciones artísticas y se acompañará a @abuelasdifusion con la propuesta "Florecerán pañuelos".

>>Leer más: Con un mural en honor a Osvaldo Bayer, la Biblioteca Popular de Sastre celebra su 106 aniversario

Noticias relacionadas
 El tratamiento continuará en el Senado en los próximos días, en el marco del debate legislativo de una de las reformas institucionales derivadas de la nueva Constitución santafesina. 

Leticia Di Gregorio: "La nueva ley debe respetar la realidad de todo el territorio"

El juicio oral que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario concentra la atención de las poblaciones de todo el país que sufren la misma problemática.

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

En un recorrido por empresas, cooperativas e instituciones del distrito, el ministro realizó anuncios de financiamiento, mantuvo reuniones sectoriales y ratificó el respaldo a la producción regional. 

El ministro Gustavo Puccini anunció financiamiento para sectores productivos del departamento San Martín

AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino. 

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Lo último

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

La términal área de Rosario negocia en Brasil con nuevas firmas y apunta a potenciar la conectividad con operadores ya activos
El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ovación
Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Policiales
Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

La Ciudad
El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?