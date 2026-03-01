Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos y peligra la Finalissima Argentina vs. España

La liga de Qatar y torneos asiáticos fueron frenados tras los ataques en Doha. Crece la incertidumbre sobre el duelo del 27 de marzo en Lusail

El encuentro entre Argentina y España está programado para jugarse en Qatar

El conflicto en Medio Oriente impactó de lleno en el calendario deportivo . La Federación de Fútbol de Qatar y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciaron l a suspensión de sus competencias “hasta nuevo aviso” tras los bombardeos registrados en Doha y en distintos puntos estratégicos de la región.

La decisión afecta tanto a la liga qatarí como a los torneos continentales bajo la órbita de la AFC, incluida la Champions asiática. Los partidos programados para este domingo y lunes fueron reprogramados en medio de un estado de alerta permanente en el país, luego de los ataques que dejaron al menos 16 heridos y tuvieron como uno de los objetivos una base militar estadounidense en territorio qatarí.

La AFC informó que los encuentros correspondientes a la región oeste, previstos para el 2 y 3 de marzo, serán reprogramados. La medida alcanza a la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

Entre los partidos afectados figura el cruce entre el club saudí Al-Ahli y el qatarí Al-Duhail por los octavos de final, además de otros duelos con equipos de Emiratos Árabes Unidos e Irán.

La suspensión también se replicó en ligas locales de países involucrados en el conflicto, como Israel, Irán y Qatar.

¿Qué pasará con la Finalissima Argentina vs. España?

El escenario bélico genera incertidumbre sobre la Finalissima entre Argentina y España, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha. El encuentro, que enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, agotó las casi 89 mil entradas en apenas dos horas.

Si bien la Federación de Qatar no forma parte directa de la organización del partido —que depende de Conmebol y UEFA— la situación geopolítica y el cierre del espacio aéreo en la región abren interrogantes sobre su realización.

El director general de la FIFA, Mattias Grafstrom, aseguró que el organismo “seguirá de cerca los acontecimientos”, aunque consideró prematuro brindar detalles sobre posibles decisiones.

Por ahora, tanto Conmebol como UEFA mantienen el partido en agenda y monitorean la evolución del conflicto a la espera de garantías de seguridad. El duelo, que promete el primer enfrentamiento oficial entre Lionel Messi y Lamine Yamal, queda así bajo un manto de dudas en un contexto donde la prioridad excede al deporte.

Mientras la región atraviesa horas de máxima tensión, el fútbol quedó en pausa en Qatar y la Finalissima, uno de los eventos más esperados del calendario internacional, permanece en estado de incertidumbre.