Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente por la guerra

Cientos de miles de viajeros varados se apresuraron a hacer nuevas conexiones y a comunicarse con las aerolíneas en líneas telefónicas saturadas luego de que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán cerrara gran parte de Medio Oriente al transporte aéreo.

Turistas y viajeros de negocios colmaron hoteles y aeropuertos, sin noticias sobre cuándo reabrirán mucha terminales aéreas o cuándo se reanudarán los vuelos hacia y a través de Medio Oriente. Algunos gobiernos aconsejaron a sus ciudadanos que se resguarden donde estaban.

Los aeropuertos cerrados en Dubái, Abu Dabi y Doha —incluido el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo— son importantes centros de conexión para los viajes entre Europa, África y Occidente con Asia. Los tres fueron alcanzados directamente por ataques.

La confusión reinó para muchos viajeros que intentaban obtener respuestas en portales en línea o a través de líneas telefónicas ocupadas.

En Dubai, los viajeros varados podían oír aviones de combate sobrevolando y una explosión cuando el hotel Fairmont Palm fue impactado por un ataque con misiles.

Muchos no pudieron obtener información actualizada de vuelos de los operadores turísticos o de la aerolínea Emirates, con sede en Dubai, que suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta al menos la tarde del lunes.

La firma de análisis de aviación Cirium apuntó que es difícil calcular el número de viajeros afectados en todo el mundo, aunque estimó que al menos 90.000 personas cambian de vuelo diariamente en los aeropuertos de Dubai, Doha o Abu Dabi en sólo tres aerolíneas: Emirates, Qatar Airways y Etihad.

El espacio aéreo o los aeropuertos en Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait, Baréin, Omán y los Emiratos Árabes Unidos estaban cerrados, según sitios de seguimiento de vuelos y agencias gubernamentales.

Más de 2.800 vuelos fueron cancelados el domingo hacia y desde aeropuertos en todo Medio Oriente, incluidos los que permanecieron abiertos en Arabia Saudí, Jordania y Egipto, según cifras del sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Aeropuertos internacionales en Londres, Mumbai, Delhi, Bangkok, Estambul, Sri Lanka y París también reportaron decenas de vuelos cancelados.

Dos aeropuertos en los Emiratos Árabes Unidos reportaron incidentes y el gobierno condenó lo que calificó de “un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes” el sábado.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubái indicaron que cuatro personas resultaron heridas, y el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi, señaló que una persona murió y otras siete resultaron heridas en un ataque con dron. También se reportaron ataques en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.