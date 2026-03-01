¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

La Fórmula 1 anunció que está "monitoreando de cerca" la situación en Oriente Medio, donde se realizarán las carreras de Baréin y Arabia Saudita, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
McLaren y Mercedes debían realizar este domingo una prueba oficial en Baréin junto al proveedor de neumáticos Pirelli de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia, las cuales fueron canceladas. Mientras tanto, los grandes premios de Baréin (tercera carrera de la temporada 2026, prevista para el próximo 12 de abril) y de Arabia Saudita (el 19 de abril) aún se mantenían firmes en el calendario oficial.
"Los dos días de pruebas de desarrollo de compuestos para lluvia, programados para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, han sido cancelados por razones de seguridad debido a la evolución de la situación internacional", indicó Pirelli en un comunicado, y añadió que todo su personal se encuentra actualmente en la capital Manama, "a salvo en sus hoteles. La compañía está trabajando para garantizar su seguridad y organizar su regreso a Italia y el Reino Unido lo antes posible".
La temporada de Fórmula 1 está programada para comenzar el próximo domingo en Melbourne, Australia, y luego tendrá carreras en Baréin y Arabia Saudita. El campeonato termina con carreras consecutivas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).
Diversos aeropuertos de Medio sufrieron la cancelación del transporte aéreo debido a la guerra. Doha y Dubái actúan tradicionalmente como importantes centros de escala, según informes los equipos tuvieron que cambiar sus rutas para llegar a Australia.
Estados Unidos tiene grandes instalaciones militares en Baréin, Kuwait y Qatar.
Baréin indicó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en Manama.
Por lo pronto, la federación de fútbol de Qatar aplazó este domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, aunque no mencionó específicamente los ataques y solo indicó que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.