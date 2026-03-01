Sangre fría y milagro en Moscú: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

El prodigio argentino de 12 años sorteó dificultades en el torneo Abierto de Aeroflot para convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia de este deporte

La GM rusa Ekaterina Goltseva tenía contra las cuerdas a Faustino, pero se enredó y el niño argentino armó un contraataque letal.

Sin desplegar un buen juego, con un poco de suerte y también con sangre fría, Faustino Oro avanza en el Abierto de Aeroflot (Rusia) y procura convertirse en el Gran Maestro (GM) de ajedrez más joven de la historia. Cumplida las primeras tres rondas de este certamen que se juega en Moscú hasta el 5 de marzo, “Chessi” contabiliza 2,5 puntos, producto de dos victorias y un empate.

Si bien el prodigio argentino, de 12 años, dijo que no le quita el sueño el récord, aceptó la invitación de unos de los torneos más prestigioso de Rusia con ese propósito. Tiene tiempo hasta el 10 de marzo para lograrlo.

Le restan seis rondas en cinco días para intentar quebrar el récord que hoy tiene el estadounidense Abhimanyu Mishra (Elo 2629), quien alcanzó el título de Gran Maestro el 30 de junio de 2021 con 12 años, 4 meses y 25 días.

Faustino Oro (2516 de ranking Elo), nacido el 14 de octubre de 2013 en la Capital Federal, podría superarlo por seis días si consigue la norma en este torneo: lo haría con 12 años, 4 meses y 19 días, estableciendo así un nuevo hito en la historia del ajedrez mundial.

“El pibe de oro” arrancó entonado el torneo. La primera manga se jugó el sábado y batió con relativa facilidad al ruso Artem Polkovnykian. Lo dominó desde la apertura, jugando con negras. Su contrincante, un maestro internacional, lo quiso sorprender a la salida del medio juego con un sacrificio de alfil, pero Fausti manejó con frialdad la tensión que se generó en la fortaleza de su rey y luego fue un mero trámite para el argentino, que otra vez demostró una técnica exquisita para resolver situaciones con ventaja ganadora. Palo y a la bolsa.

faustino2

Este domingo la situación fue distinta. Por el formato del torneo (se juega a 90 más 30) hoy tocó doble ronda. En la primera partida se midió con piezas blancas a otro ruso, Erik Obgolts (2351 Elo). Faustino estuvo muy cerca de la victoria. Logró estar dos veces con ventaja decisiva, pero una imprecisión y un error desembocaron en tablas cuando Faustino tenía una pieza y dos peones más que su rival.

Faustino y el milagro de Moscú

Si esa partida le dejó un sabor amargo, la que vino después puede decirse que fue suerte y milagro. Faustino salió a jugar la tercera ronda con piezas negras frente a la Gran Maestra rusa Ekaterina Goltseva (2364 Elo), quien hizo una apertura Reti. A pesar de conocer de sobra la teoría de esa apertura hipermoderna, Fausti quedó muy mal desde el inicio.

Chessi (como le apodó Garry Kaspárov en alusión a Messi) quiso sostener a un peón en su flanco de dama, la rusa presionó e hizo que al argentino se le atoraran sus piezas mayores en ese lado del tablero. Goltseva llegó a tener ventaja de +3, casi decisiva en para este nivel, pero se enredó en su propia posición ganadora. No supo liquidar la partida cuando había abierto la defensa del rey de Faustino. Pero el argentino resistió y sacó a relucir su mejor ajedrez. Con mente fría, puedo maniobrar hasta que pudo sacar a su dama del fondo e iniciar un feroz contraataque contra el monarca enemigo. Milagro y triunfo.

Este lunes también habrá doble ronda y Faustino puede mirar el futuro con más optimismo, aunque vendrán jugadores más fuertes, de los que no perdonan cuando tienen un mínima ventaja posicional en el tablero.

Faustino fue a Moscú por su tercera y última norma de GM. Y completar el récord más importante de los múltiples que ya cosechó con apenas 12 años.