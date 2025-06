Con un mural en honor a Osvaldo Bayer, la Biblioteca Popular de Sastre celebra su 106 aniversario

Este 11 de junio la Biblioteca Popular General José de San Martín de Sastre, cumplió 106 años de vida institucional. La entidad que como todas las bibliotecas populares del país vive la incertidumbre respecto a las políticas nacionales que hacen peligrar la continuidad de los espacios como éste que trabajan por la difusión de la lectura y la cultura, no deja de celebrar sus inicios. Además, en esta oportunidad adhiere a la iniciativa propuesta por la Mesa Provincial de Huelgas Rurales Patagónicas 1920/21 de rendir homenaje al escritor, periodista e historiador santafesino, Osvaldo Bayer , cuyo monumento emplazado en el ingreso a Río Gallegos fue destruido por una topadora de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en un artero intento de borrar su legado.

Aniversario de la biblioteca

“Esta convocatoria tuvo por objetivo principal celebrar los 106 años de la Biblioteca General José de San Martín que nació como institución el 11 de junio de 1919 de la mano de un grupo de mujeres entusiastas que tenían gran participación en la vida social de la joven localidad de Sastre, quizás atravesadas por los movimientos reformistas universitarios de 1918 o por estar viviendo la primera presidencia democrática de la Argentina, de la mano de Hipólito Yrigoyen y que querían experimentar la libertad que proporcionaba la lectura y el debate de ideas”, contó a La Capital, la presidenta de la institución, Nancy Báez.

Sastre-bayer3.jpg

“Pero además esta semana de festejos comenzó el 7 de junio, día del periodista -donde la biblioteca fue la anfitriona de la presentación del libro "Cuentos Seleccionados" de Marta Giai- y donde también celebramos el día escritor el 13 de junio y el Día Nacional del Libro, ayer 15 de junio”, indicó.

“Todo ese cúmulo de acontecimientos que quizás al ciudadano le pasen desapercibido, para la biblioteca tiene gran significancia ya que sin periodistas, escritores y libros, no tendríamos razón de ser...”, destacó.

Báez recalcó que “para este aniversario queríamos hacer algo distinto y surgió la posibilidad de sumarnos al homenaje a Osvaldo Bayer, un periodista, historiador, cineasta y escritor santafesino, autor de varios libros de relevancia histórica.

“Hace unos meses, la DNV de Santa Cruz, decidió derribar un monumento a Bayer que se erigía en el ingreso de la ciudad de Río Gallegos y que fue obra del artista Miguel Jerónimo Villalba. Ante semejante atropello e intento de borrar el reconocimiento a un autor clave en dar visibilidad a los acontecimientos del sur, la Mesa Provincial de Huelgas Patagónicas lanzó una campaña de visibilización de la figura y el legado de Bayer, al que decidimo adherir”, explicó.

Sastre-bayer1.jpg

Bayer escribió que a través de la palabra es posible "desnudar la banalidad de lo perverso, la pornografía de las armas y la obscenidad del privilegio"...

Mucho más podría decirse en homenaje a este prolífico escritor de ideas anarquistas, pacifistas y libertarias, que se encuentran en extremo opuesto del uso que hoy en día los que se apropiaron de ese término quieren inculcar. “Bayer era un libertario de verdad”, como reza la chacarera que hicieron en su homenaje y que destaca un profundo respeto por las libertades, pero no la libertad de mercado, sino la libertad de pensamiento y de respeto por las ideas.

En el prólogo de uno de sus libros "El camino al paraíso" que recoge los artículos periodísticos publicados por Bayer entre 1995 y 1999 en distintos diarios del mundo, Osvaldo Soriano lo clasificó como "un hueso duro de roer. Sin él, sería más fácil olvidar. Hacerse una historia a la medida y cambiar de canal".

Osvaldo Bayer en sus propias palabras

Finalmente, y quedando mucho por decir de este autor cuya imagen quedará estampada en un muro de Sastre, vale citar al propio Bayer en una entrevista con Soriano y dejarlos pensando en su entereza, su legado tan vigente en estos momentos que atraviesa el país y el mundo:

"Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los humillados y ofendidos, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protenta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común".

"La verdadera y única división de los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción", sentenció Bayer.