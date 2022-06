La atención pediátrica crece en la ciudad de Santa Fe y es difícil conseguir camas

Como está ocurriendo en otras latitudes en esta época de intenso frío en el que aumentan las afecciones respiratorias, el sistema de salud de la ciudad de Santa Fe está trabajando al límite, sobre todo en el sector pediátrico. Mientras el Hospital de Niños Orlando Alassia debió suspender cirugías programadas para liberar infraestructura, algunos efectores privados de la ciudad no tienen camas libres en internación pediátrica y deben recurrir a derivaciones, tarea que no es sencilla, ya que muchos sanatorios se encuentran en la misma situación. El martes de esta semana en al menos tres sanatorios no quedaban camas disponibles.