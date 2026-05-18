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Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Además de Scaloni en el banco argentino, Santa Fe tendrá una presencia histórica de DT al frente de otros cuatro seleccionados. Una marca que pone a la provincia entre las grandes escuelas del fútbol mundial.

18 de mayo 2026 · 17:23hs
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El Mundial 2026 contará con la participación de cinco entrenadores santafesinos.

El Mundial 2026 contará con la participación de cinco entrenadores santafesinos.

El Mundial 2026 tendrá una importante participación de santafesinos y contará con un récord histórico de entrenadores nacidos en la provincia. Más allá de la presencia de Lionel Messi dentro del campo de juego y de Lionel Scaloni en el banco argentino, otros directores técnicos representarán a Santa Fe en la Copa del Mundo.

Durante este Mundial, cinco entrenadores nacidos en territorio santafesino formarán parte de la cita mundialista: Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Mauricio Pochettino (Estados Unidos).

Además, Argentina y Francia serán los países que mayor cantidad de entrenadores aporten a la competencia, con seis cada uno. Junto a los cinco santafesinos, Néstor Lorenzo tendrá su lugar con Colombia.

Bielsa Scaloni Argentina Uruguay
Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni podrían cruzarse en los 16avos del Mundial.

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>> Leer más: Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Santa Fe, una fábrica de entrenadores mundialistas

A la altura de históricas escuelas futbolísticas como Francia y Alemania, Santa Fe se demuestra como una auténtica fábrica de entrenadores a nivel mundial y aporta a varios seleccionados de las Américas.

Scaloni, oriundo de Pujato, buscará defender el título obtenido con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, pero en 16avos de final podría llegar a cruzarse con Bielsa, rosarino e ídolo de Newell's, que intentará volver a poner a Uruguay en la pelea.

Por otro lado, el rafaelino Alfaro y murfiense Pochettino se enfrentarán el segundo día de la Copa del Mundo con la primera fecha del grupo D, cuando el anfitrión Estados Unidos reciba a Paraguay en Los Ángeles. A su vez, el rosarino Beccacece intentará superar la fase de grupos con Ecuador, que no lo logra desde 2006.

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