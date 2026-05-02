Escalante: "Estamos construyendo la Roldán del futuro, con planificación y trabajo"

En los festejos del 160° aniversario de la ciudad, el intendente Daniel Escalante adelantó: “Necesitamos cuatro años más para terminar de transformar Roldán”

160 aniversario de Roldán. “Necesitamos consolidar lo que empezamos. Cuatro años más para terminar de transformar Roldán en la ciudad que soñamos”, concluyó Escalante

Con una mirada estratégica y de largo plazo, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, delineó los ejes que marcarán el crecimiento de la ciudad en los próximos años, poniendo el foco en un desarrollo urbano sostenible, la planificación ordenada y la consolidación de la urbe dentro del entramado regional del Gran Rosario.

Escalante concibe el crecimiento no como un fenómeno aislado sino como parte de un proceso de desarrollo que debe ser equilibrado, sustentable y alineado con la dinámica de la región. En ese sentido, uno de los principales desafíos de los próximos cuatro años será avanzar en el completamiento urbano, una herramienta clave para lograr una ciudad más armónica, con servicios eficientes y mejor calidad de vida para los vecinos.

En materia de infraestructura estratégica, el intendente remarcó la importancia de la definición del gobierno nacional respecto al traspaso de la ruta A-012 a la órbita provincial. Esta decisión permitirá, junto al gobierno de Santa Fe, avanzar en la construcción de una autovía que mejorará significativamente la conectividad y resolverá puntos críticos como el cruce con la ruta 9 y el ferrocarril.

A su vez, la gestión continuará impulsando desarrollos urbanos sustentables, donde la articulación público-privada cumple un rol central. A través del sistema de plusvalías, se busca que cada nuevo desarrollo contribuya a financiar obras de infraestructura, como la conexión de la autopista Rosario-Córdoba con la ruta 9 mediante la avenida Alberdi, una intervención clave para optimizar la circulación y potenciar el crecimiento ordenado.

Fortalecer el perfil productivo

Otro de los pilares es el fortalecimiento del perfil productivo de la ciudad. Escalante apuesta a la expansión del parque industrial como motor del desarrollo económico local, promoviendo la radicación de nuevas industrias y la generación de empleo, siempre con una lógica de crecimiento sustentado en recursos propios, aportes privados y el acompañamiento del gobierno provincial.

En paralelo, la gestión avanza con una fuerte inversión en infraestructura sanitaria. La reciente inauguración de la nueva guardia y área de emergencias marca un antes y un después en la atención de la salud pública local, incorporando salas de internación, equipamiento moderno y tecnología de última generación. Además, en materia de salud, se fortalecieron los centros de atención primaria y se incorporó tecnología para optimizar la atención.

Uno de los ejes más relevantes de la gestión es la planificación urbana. Luego de años de crecimiento desordenado, el municipio impulsa un modelo que exige a los desarrolladores la ejecución de infraestructura esencial como pavimento, iluminación LED, agua potable y reservorios, garantizando así un crecimiento equilibrado.

En este marco, el plan de pavimentación es uno de los más ambiciosos en la historia de la ciudad: ya se ejecutaron más de 400 cuadras y se proyectan muchas otras para el segundo período.

La seguridad también ocupa un lugar central en la agenda. Con más de 320 cámaras activas, la implementación del programa “Ojos en Alerta”, la instalación de paradas seguras y la incorporación de tecnología de inteligencia artificial en el Centro de Monitoreo, Roldán avanza hacia un sistema de prevención más eficiente. A esto se suma la adquisición de lectoras de patentes para reforzar los controles en los accesos.

“Nuestro objetivo es recuperar y sostener los espacios públicos para los vecinos, y seguir invirtiendo en seguridad. Con las mafias no tranzamos”, sostuvo el intendente.

Roldán consolida un modelo basado en la planificación, la inversión estratégica y la articulación con el sector privado y la provincia. Con una ciudad que creció de manera exponencial en los últimos años, el desafío ahora es sostener ese crecimiento con orden, infraestructura y una visión clara de futuro.

En este contexto de crecimiento y transformación, Roldán celebra sus 160 años de historia, consolidándose como una ciudad que supo evolucionar sin perder su identidad. Este aniversario no sólo invita a mirar el camino recorrido sino también a proyectar el futuro con una visión clara de desarrollo, integración y sostenibilidad.

“Cumplir 160 años nos encuentra en un momento clave: con una ciudad en pleno crecimiento, pero también con la responsabilidad de ordenar ese crecimiento y garantizar calidad de vida para las próximas generaciones. Estamos construyendo la Roldán del futuro, con planificación, trabajo y compromiso”, expresó el intendente.

“Necesitamos consolidar lo que empezamos. Cuatro años más para terminar de transformar Roldán en la ciudad que soñamos”, concluyó Escalante.