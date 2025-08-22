La Capital | La Región | seguridad

Instalan tótems de seguridad con cámaras de vigilancia en Puerto General San Martín

Las torres son de acero inoxidable y están provistas con cámara de video de 360 grados, intercomunicador, iluminación y números útiles

22 de agosto 2025 · 18:00hs
Este sistema es de respuesta rápida

Este sistema es de respuesta rápida, ya que permite una comunicación inmediata con los servicios de emergencia; tiene monitoreo constante, los tótems están conectados a un centro de monitoreo que puede responder a las alerta.
La Municipalidad de Puerto General San Martín continúa con la instalación de dos nuevos tótems de seguridad hasta completar la instalación de las 10 unidades adquiridas.

Las torres son de acero inoxidable, de unos 2,93 metros de altura, y están provistas de una cámara de video de 360 grados, un intercomunicador, iluminación, carteles indicativos de números útiles (CIAC Violencia de Género, Bomberos, ambulancias, policía).

Para colocar estos tótems las tareas demandaron la construcción de bases de hormigón a cargo del municipio, y se llamó a licitación donde una empresa aporta a la obra fibra óptica y tensión.

Tótem (2)

Más seguridad para el ciudadano

Al presionar un botón en el tótem, se establece una comunicación directa con los operadores del Ciac (147). El sistema transmite audio y video en tiempo real a la central de emergencias, lo que facilita una respuesta rápida y efectiva. Además, el sistema graba todo lo sucedido, proporcionando un respaldo adicional. Tiene puerto USB.

En la jornada de miércoles 20 quedaron instalados un Punto Seguro en el ingreso de la ciudad, Avenida San Martín y Tucumán, y otro Punto Seguro en la Plaza del Estudiante, Alberdi y Guillermo Kirk.

Tótem (1)

Este sistema aporta enormes beneficios: es de respuesta rápida, ya que permite una comunicación inmediata con los servicios de emergencia; tiene monitoreo constante, los tótems están conectados a un centro de monitoreo que puede responder a las alertas; aporta mayor seguridad, y contribuyen a la prevención del delito al disuadir a posibles delincuentes.

