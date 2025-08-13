Avanza sin pausa la construcción del edificio de la Biblioteca Alberdi de Puerto San Martín

El nuevo espacio se levanta sobre calle Reconquista entre Mendoza y Guillermo Kirk y será cedido en comodato a la institución, finalizada la obra

La biblioteca obtuvo recientemente su personería jurídica como Asociación Civil Lectores Juan Bautista Alberdi, con la intención de integrar la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

La Municipalidad de Puerto General San Martín continúa con la construcción del futuro edificio público que albergará a la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, en el marco de una política de fortalecimiento del patrimonio cultural local.

El nuevo espacio se levanta sobre calle Reconquista, entre Mendoza y Guillermo Kirk, en el Centro Cívico Municipal, y será cedido en comodato a la institución una vez finalizada la obra.

Con una superficie cubierta de 437 metros cuadrados , el edificio brindará a la biblioteca un entorno moderno y funcional, pensado para ampliar su capacidad operativa y mejorar los servicios que ofrece a la comunidad. La obra es financiada íntegramente con recursos municipales y demandará una inversión superior a los 600 millones de pesos.

Según datos aportados por la constructora, ya se completó la cimentación y se levantó aproximadamente el 80% de los muros de hormigón, dado que el edificio se construye a un metro de altura respecto del nivel de la calle. En el sector destinado a los baños, se ejecutaron los desagües primarios y cloacales, se hormigoneó la loza y se levantan los muros de ladrillo.

También se avanzó en columnas, vigas de fundación y en la preparación de la cubierta de madera y chapa, que se trabaja en taller.

puerto san martín biblioteca 2

Biblioteca con diseño innovador

El diseño contempla un hall central que funcionará como salón de usos múltiples, con escenario para presentaciones culturales.

La sala principal combinará biblioteca tradicional con espacio multimedia, estanterías, conexión para notebooks, muro de proyección y un sector para talleres de cerámica, que incluirá un horno.

Además, se sumará una galería y un área de lectura al aire libre. El intendente Carlos De Grandis destacó que “se trata de un edificio que será patrimonio de todos los puertenses, parte de un Centro Cívico que reemplaza estructuras alquiladas por espacios públicos duraderos”. La decisión de construir el edificio y cederlo en comodato a la biblioteca responde a un compromiso asumido hace más de 25 años por la comunidad, que ahora comienza a concretarse.

Actualmente, la Biblioteca Juan Bautista Alberdi funciona en Belgrano y Rivadavia, en un predio municipal cedido en comodato. La nueva sede permitirá ampliar sus actividades, consolidar su rol como espacio de encuentro cultural y educativo, y proyectarse hacia nuevas instancias institucionales.

De hecho, la biblioteca obtuvo recientemente su personería jurídica como Asociación Civil Lectores Juan Bautista Alberdi, con la intención de integrar la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Entre sus actividades destacadas, la biblioteca organizó en 2023 y 2024 la Feria del Libro local, ciclos de cine y literatura, y talleres abiertos a la comunidad. “Cuando esté terminado, será un beneficio para toda la ciudad”, expresaron desde la comisión directiva, que celebra el avance de una obra largamente esperada.

>> Leer más: El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias