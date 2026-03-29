Timbúes pronto tendrá en funciones el Centro de Habilitación de Conductores

Actualmente la oficina que realizará los carnés de conducir para distintos vehículos se encuentra en etapa de prueba yen breve comenzarán a otorgar turnos

El centro comenzó a funcionar y está en un corto primer período de prueba de emisión del carné de vehículos.

Tras dos años de gestiones realizadas desde la Comuna de Timbúes, la localidad ya cuenta con un Centro de Habilitación de Conductores para que los vecinos puedan tramitar sus licencias de conducir sin tener que trasladarse a localidades vecinas.

Así lo indicó el presidente comunal Antonio Fiorenza desde las redes sociales oficiales: “Después de casi dos años de gestiones, trámites y mucha persistencia, el Centro de Habilitación de Conductores de Timbúes ya es una realidad en nuestro pueblo”.

El mandatario enfatizó que conseguir la habilitación “No fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, papeles que iban y venían, puertas que no dejamos de tocar y abrir” y sostuvo: “ Acá estamos dando el primer paso concreto : el centro comenzó a funcionar y estamos en un corto primer período de prueba de emisión del carné de vehículos”.

“Les pido paciencia. Prontamente estaremos informando sobre turnos, modalidades y costos del trámite ”, aseguró el presidente comunal y resaltó que “este logro es de todos; de honrar una promesa realizada, de los vecinos que lo solicitaron, del equipo que no bajó los brazos y de cada uno que confió en que era posible”.

Finalmente expresó: “Queremos que empiece esta nueva etapa con responsabilidad, con ganas y con la certeza de que estamos construyendo un Timbúes con más y mejores servicios para nuestra gente”.

Timbúes realizó inspecciones al transporte de alimentos

El equipo local de la Agencia de Seguridad Alimentaria Santafesina (Assal) realizó auditorias para verificar que los vehículos que transportan alimentos dentro del ejido urbano de Timbúes cuenten con la documentacion obligatoriapara hacerlo.

Los inspectores solicitaron habilitación de la UTA, carnet de manipulación y permiso de transito, entre otros.

Además, los inspectores solicitaron que se respete el cumplimiento de buenas practicas de transporte, higiene y trazabilidad de los productos. El objetivo principal de este tipo de inspecciones es que tanto transportistas cumplan con las normas que requiere Assal para una mejor seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la salud publica y el desarrollo productivo.

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