Inauguraron segunda ampliación del Instituto Superior N°25 "Beppo Levi" en Puerto San Martín

El edificio propio del Instituto fue inaugurado el 14 de noviembre de 2009 y en 2017 se concretó una primera ampliación con laboratorios y oficinas
En una primera etapa, cuya superficie es de 370 metros cudrados, se construyeron 6 aulas y los accesos y galerías correspondientes. La ejecución se llevó adelante siguiendo la tipología constructiva existente. En la segunda etapa, se construyeron 103 metros cuadrados, correspondientes a áreas destinadas a dependencias administrativas.
El edificio propio del Instituto fue inaugurado el 14 de noviembre de 2009 por la gestión del intendente Carlos De Grandis y en 2017 se concretó una primera ampliación con laboratorios y oficinas. En este 2025 se suma una nueva etapa de crecimiento para dar respuesta a la creciente demanda de jóvenes y adultos que eligen formarse en carreras con rápida salida laboral, en un contexto local signado por el desarrollo industrial y agroexportador.
Con recursos municipales, el edificio propio del Instituto que ofrece formación en tecnicaturas de amplia salida laboral, sigue expandiéndose, y según lo anunció De Grandis en el acto inaugural, la obra no se detendrá “vamos a construir las dependencias que aún restan para que todas las actividades puedan desarrollarse en el edificio propio” aseguró a la vez que agradeció la buena predisposición de la Escuela N°6033 y Escuela N°1398 al ceder alguno de sus espacios.
El acto fue presidido por el intendente De Grandis, el director del Instituto “Beppo Levi” Sergio Ghezzi, la subsecretaria de Gestión Territorial, y Educativa, Daiana Gallo Ambrosis y el secretario de educación superior del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, Eugenio Fernández además de autoridades, provinciales y locales e invitados especiales.
Durante el acto, el intendente resaltó que esta ampliación es “una nueva obra que apuesta a la educación superior y gratuita para nuestra ciudad y que quedó inaugurada en el marco del 136° aniversario de Puerto”.
