Inauguraron segunda ampliación del Instituto Superior N°25 "Beppo Levi" en Puerto San Martín El edificio propio del Instituto fue inaugurado el 14 de noviembre de 2009 y en 2017 se concretó una primera ampliación con laboratorios y oficinas 6 de diciembre 2025 · 10:05hs

Con recursos municipales, el edificio propio del Instituto que ofrece formación en tecnicaturas de amplia salida laboral, sigue expandiéndose.

El intendente de Puerto San Martín, Carlos De Grandis inauguró las obras de ampliación del Instituto Superior N°25 “Beppo Levi”.

En una primera etapa, cuya superficie es de 370 metros cudrados, se construyeron 6 aulas y los accesos y galerías correspondientes. La ejecución se llevó adelante siguiendo la tipología constructiva existente. En la segunda etapa, se construyeron 103 metros cuadrados, correspondientes a áreas destinadas a dependencias administrativas.

El edificio propio del Instituto fue inaugurado el 14 de noviembre de 2009 por la gestión del intendente Carlos De Grandis y en 2017 se concretó una primera ampliación con laboratorios y oficinas. En este 2025 se suma una nueva etapa de crecimiento para dar respuesta a la creciente demanda de jóvenes y adultos que eligen formarse en carreras con rápida salida laboral, en un contexto local signado por el desarrollo industrial y agroexportador.

Puerto-beppo Levi (2) Instituto con edificio propio Con recursos municipales, el edificio propio del Instituto que ofrece formación en tecnicaturas de amplia salida laboral, sigue expandiéndose, y según lo anunció De Grandis en el acto inaugural, la obra no se detendrá “vamos a construir las dependencias que aún restan para que todas las actividades puedan desarrollarse en el edificio propio” aseguró a la vez que agradeció la buena predisposición de la Escuela N°6033 y Escuela N°1398 al ceder alguno de sus espacios.

Autoridades presentes El acto fue presidido por el intendente De Grandis, el director del Instituto "Beppo Levi" Sergio Ghezzi, la subsecretaria de Gestión Territorial, y Educativa, Daiana Gallo Ambrosis y el secretario de educación superior del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, Eugenio Fernández además de autoridades, provinciales y locales e invitados especiales. Puerto-beppo Levi (1) Durante el acto, el intendente resaltó que esta ampliación es "una nueva obra que apuesta a la educación superior y gratuita para nuestra ciudad y que quedó inaugurada en el marco del 136° aniversario de Puerto".