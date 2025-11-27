La Capital | La Región | puntos

Más puntos seguros y continuidad en las obras del centro comercial a cielo abierto en Puerto San Martín

Quedó inaugurada una nueva etapa de la remodelación del paseo comercial en el marco de los festejos por el 136° aniversario de la ciudad

27 de noviembre 2025 · 11:10hs
El paseo comercial beneficia al comerciante puertense céntrico

Un Punto Seguro es un tótem de seguridad equipado con tecnología que permite a los ciudadanos comunicarse directamente con el Centro Integral de Atención Ciudadana (Ciac 147) en caso de emergencia.

Un nuevo sector del centro comercial a cielo abierto (CCCA) de Puerto General San Martín fue habilitado recientemente dentro del plan de obras para remodelar el espacio urbano, donde también se colocaron nuevos tótems de puntos seguros.

En el marco del cumpleaños N° 136 de la ciudad, quedó inaugurada una nueva etapa del CCCA y desde el municipio indicaron que se continúa con el proyecto integral del paseo. En esta oportunidad se inauguró el sector de avenida San Martín comprendido entre las calles Córdoba al Sur y Mendoza al Norte.

Obras conjuntas

Este proyecto abarca varias obras en conjunto, algunas bajo tierra como la nueva red de agua potable en ambas veredas que reemplaza al viejo conducto que circulaba por una sola línea, nuevos desagües pluviales domiciliarios hacia calzada, conexión a red cloacal de antiguos desagües de aguas servidas, instalación de cableado subterráneo para alimentación de nuevas luminarias.

Las mejoras que están a la vista son la renovación y nivelación de veredas graníticas en dos colores, pisos alertas para discapacitados en rampas y accesos, nuevos cordones y dársenas para estacionamiento de vehículos, rampas para discapacitados en bocacalles, nuevas rampas peatonales para acceso a instituciones, bolardos lumínicos.

Además de renovación y reubicación de arbolado público, ampliación de la capacidad lumínica con la incorporación de nuevas farolas y brazos de iluminación. Cestos para residuos públicos y domiciliarios, bancos, bicicleteros y puertos USB.

Los puntos seguros

Un Punto Seguro es un tótem de seguridad equipado con tecnología que permite a los ciudadanos comunicarse directamente con el Centro Integral de Atención Ciudadana (Ciac 147) en caso de emergencia.

Se ubican en San Martín y Tucumán, San Martín y Córdoba, Córdoba y 25 de Mayo, Kirk y Alberdi, 9 de Julio y Córdoba, Córdoba y Belgrano, Córdoba y Reconquista, Reconquista y Sarmiento, Reconquista y Andrés Pitón.

Las torres son de acero inoxidable, de unos 2,93 metros de altura, y están provistas de una cámara de video de 360°, un intercomunicador, iluminación, carteles indicativos de números útiles (147), Violencia de Género (144), Bomberos (100), centro de emergencias (911) emergencias médicas (107), droga dependencias (132).

Para colocar estos tótems las tareas demandaron la construcción de bases de hormigón a cargo del municipio, y se llamó a licitación para la obra de extensión de la fibra óptica y tensión.

Al presionar un botón en el tótem, se establece una comunicación directa con los operadores del Ciac.

El sistema transmite audio y video en tiempo real a la central de emergencias, lo que facilita una respuesta rápida y efectiva. Además, el sistema graba todo lo sucedido, proporcionando un respaldo adicional. Aporta enormes beneficios, respuesta rápida que permite una comunicación inmediata con los servicios de emergencia, monitoreo constante para contribuir a la prevención de posibles hechos delictivos.

Una nueva etapa del CCCA

El intendente, Carlos De Grandis, presidió la inauguración de un nuevo tramo del CCCA. Dijo que se trata de una iniciativa municipal que "avanza en la puesta en valor del centro de la ciudad, embelleciendo y reacondicionando sectores, para potenciar a los comercios y estimular el consumo. Una verdadera transformación urbanística que cambia la fisonomía céntrica".

La obras, ejecutadas en etapas, comenzaron en 2022, en la intersección de la avenida Córdoba y Ramón Rodríguez, para continuar sobre Avda. Córdoba hasta las vías del ferrocarril, y a días de inaugurarse el tramo hasta calle Belgrano, donde se encuentra el Paseo del Estibador.

Asimismo, se avanzó por avenida San Martín desde el Arroyo San Lorenzo hasta calle Tucumán, para continuar hasta calle Mendoza, recientemente inaugurada.

Estas obras que se realizan en el casco céntrico de la ciudad, se llevan adelante a partir de un convenio entre la Municipalidad de Puerto San Martín, que aporta los recursos económicos y supervisión, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo (UCI).

El paseo comercial beneficia al comerciante puertense céntrico, y a los vecinos que dispondrán de un lugar para poder recorrer y realizar sus compras, con mucha iluminación e infraestructura.

