Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana. Una de las víctimas murió en el lugar del accidente y la otra poco después en el Hospital Eva Perón. El conductor dio entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

La mañana de este domingo quedó marcada por un accidente de tránsito fatal en Capitán Bermúdez. El hecho ocurrió alrededor de las 9 en la intersección de avenida Belgrano y calle Paraná, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la que circulaban dos mujeres. Como consecuencia del impacto, ambas mujeres murieron y el conductor del auto quedó imputado en una causa que fue caratulada en principio como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras actuaciones de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional XVII, el automovilista fue identificado como Libardo Q. Maya, de nacionalidad colombiana y con domicilio en Rosario. Tras el choque, se le practicó un test de alcoholemia con equipamiento de la Municipalidad local, que arrojó resultado positivo.

En distintos tramos del informe preliminar se consignó que en el test se detectó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy por encima del permitido. En la provincia de Santa Fe rige la ley de alcohol cero.

Una de las víctimas fatales fue identificada como Florencia Sosa, de 25 años, a partir de su DNI hallado en el lugar. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia correspondiente.

La segunda mujer había sido derivada en grave estado al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas. Al momento del informe oficial, todavía no había podido ser identificada.

En la escena trabajaron personal del Gabinete Criminalístico de la PDI y el médico policial. Luego de la comunicación con el fiscal Balbis, también se dispuso la intervención del área de Planimetría de Rosario para realizar las pericias accidentológicas.

Una vez concluidos los peritajes y removidos los vehículos involucrados, el tránsito fue normalizado en la zona. La fiscalía debía definir en las horas siguientes la situación procesal del conductor del auto y resolver si continuaría o no detenido.