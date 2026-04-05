La Capital | La Región | Capitán Bermúdez

Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana. Una de las víctimas murió en el lugar del accidente y la otra poco después en el Hospital Eva Perón. El conductor dio entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

5 de abril 2026 · 14:03hs
Tragedia en Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

La mañana de este domingo quedó marcada por un accidente de tránsito fatal en Capitán Bermúdez. El hecho ocurrió alrededor de las 9 en la intersección de avenida Belgrano y calle Paraná, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la que circulaban dos mujeres. Como consecuencia del impacto, ambas mujeres murieron y el conductor del auto quedó imputado en una causa que fue caratulada en principio como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

De acuerdo con las primeras actuaciones de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional XVII, el automovilista fue identificado como Libardo Q. Maya, de nacionalidad colombiana y con domicilio en Rosario. Tras el choque, se le practicó un test de alcoholemia con equipamiento de la Municipalidad local, que arrojó resultado positivo.

En distintos tramos del informe preliminar se consignó que en el test se detectó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy por encima del permitido. En la provincia de Santa Fe rige la ley de alcohol cero.

Una de las víctimas fatales fue identificada como Florencia Sosa, de 25 años, a partir de su DNI hallado en el lugar. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia correspondiente.

La segunda mujer había sido derivada en grave estado al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas. Al momento del informe oficial, todavía no había podido ser identificada.

En la escena trabajaron personal del Gabinete Criminalístico de la PDI y el médico policial. Luego de la comunicación con el fiscal Balbis, también se dispuso la intervención del área de Planimetría de Rosario para realizar las pericias accidentológicas.

Una vez concluidos los peritajes y removidos los vehículos involucrados, el tránsito fue normalizado en la zona. La fiscalía debía definir en las horas siguientes la situación procesal del conductor del auto y resolver si continuaría o no detenido.

Noticias relacionadas
chabas volvio a tapar los pozos de la ruta 33 y fulmino al gobierno nacional: no existe

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

El sábado 11 de abril, frente al Monumento, todo ese recorrido —legal, cultural y afectivo— se condensará en una imagen potente: autos que no son solo fierros, sino relatos rodantes de la gran historia santafesina.

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Di Gregorio remarcó que el trabajo conjunto con los municipios y comunas permite avanzar en “espacios de encuentro verdaderamente inclusivos y accesibles”.

Incorporan juegos inclusivos en espacios públicos del departamento General López

El acto oficial también contó con la participación especial del Taller Comunal de Lengua de Señas estuvo a cargo de entonar el Himno Nacional Argentino y la Marcha a las Malvinas.

Timbúes también se sumó al homenaje en el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Lo último

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Newells lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Lunes y martes no habrá actividades en todas las instituciones educativas de San Cristóbal. La escuela Nº 40, donde sucedió el tiroteo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por orden judicial

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas
Newells lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero
Ovación

Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Newells: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Ovación
Newells lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero
Ovación

Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Newells lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Newells: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
Policiales

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
Policiales

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Ciudad

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos inmediatamente
La Región

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
La Ciudad

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
politica

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios