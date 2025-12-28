Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El adolescente que anhela ser piloto de aviones está hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo

Juan Martín Acuña, el joven estudiante del Liceo Aeronáutico Militar de Funes continuaba este dominngo internado en la unidad de terapia intensiva, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica en la que los médicos lograron realizar con éxito las uniones vasculares de su brazo izquierdo. Tras la operación, el paciente ya respiraba por sus propios medios, sin asistencia mecánica, según se informó desde el entorno sanitario.

El joven resultó gravemente herido en el choque de dos lanchas ocurrido el viernes 26 de diciembre, alrededor de las 18, en el riacho El Correntosito, aguas abajo de Reconquista .

Respecto al estado de salud del padre del joven, no se habían difundido precisiones oficiales hasta el momento. De manera extraoficial, se indicó que habría sufrido la fractura de una costilla, aunque no se confirmaron más detalles.

Pese a la violencia del impacto, todas las personas que participaban del hecho fueron localizadas y se encontraban a salvo. Una de las embarcaciones involucradas se hundió tras el choque.

El choque de lanchas

Dos embarcaciones chocaron el 26 de diciembre cerca de las 18 en el arroyo El Correntosito, aguas abajo de Puerto Reconquista. Según el parte policial se trató de la lancha “La Tarada”, con un motor de 135 caballos de fuerza y tres personas a bordo, y la embarcación “Amarella”, con un motor de 40 caballos de fuerza, ocupada por Juan Martín Acuña, su padre y otros dos tripulantes. Esta última lancha terminó hundida.

La Prefectura Naval de la zona pudo rescatar a las siete personas y trasladarlos al Hospital de Reconquista. Juan Acuña, oriundo de San Nicolás y estudiante de 5º año del secundario en el Liceo de Funes, sufrió la peor lesión en su brazo izquierdo, presuntamente ocasionada por la hélice de una de las embarcaciones. Antes del traslado al nosocomio, el personal que los rescató tuvo que hacer un torniquete para frenar la pérdida de sangre, según contó Reconquista Hoy.

La demora de la ambulancia provocó que la Prefectura pusiera a disposición una de sus unidades para el traslado del joven, que fue acompañado por su padre Juan Antonio Acuña, con fracturas en su costilla. En el camino, la ambulancia del SIES se cruzó con la camioneta y se dispuso el trasbordo.

Qué se sabe del accidente

Un llamado minutos antes de las 18.30 alertó a la Prefectura de un accidente en el arroyo El Correntosito. Un navegante de la zona fue el primero que llegó al lugar, alertó a las autoridades y rescató a seis de las siete personas involucradas, entre ellos el joven estudiante de Funes. Luego, una embarcación de las fuerzas de seguridad logró llevar al último involucrado. En la lancha particular, Juan Martín Acuña recibió la primera asistencia para evitar el sangrado de su brazo.

Acuña viajaba en la “Amarella”, una lancha Fishing 430, con un motor de 40 caballos de fuerza, que terminó hundida. Junto a él estaban su padre Juan Antonio, David Picech, quien manejaba, y una cuarta persona que no se reveló su identidad.

La “Amarella” colisionó con “La Tarada”, una lancha de mayor porte, de 135 caballos de fuerza y timoneada por Javier Contarde, acompañado por Gonzalo Contarde y Lucas Borga. Esta embarcación, a pesar del choque, quedó sobre la línea de flotación y no se hundió.

Una vez en tierra firme, personal del SIES dispuso el traslado de las siete personas, pero ante la demora de la ambulancia, Prefectura llevó al joven de 17 años. Sin embargo, antes de llegar al Hospital de Reconquista se cruzó con la ambulancia de emergencia, por lo que Acuña continuó su traslado en el rodado sanitario. La fiscalía de turno de Reconquista realizó las primeras tareas sobre el caso, con la investigación a cargo de Leandro Benegas.