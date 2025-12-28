Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

El astro rosarino asistirá al cumpleaños de 15 de Delfina Suárez, hija de su amigo y excompañero Luis Suárez

Lionel Messi viajará a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Luego de celebrar la Navidad en su casa de Funes, Lionel Messi viaja a Uruguay para asistir a un evento de fuerte significado personal. El futbolista participará del cumpleaños de 15 de Delfina Suárez, la hija mayor de su amigo y compañero de equipo Luis Suárez.

El viaje se dará en los próximos días y funcionará como cierre de año para el capitán argentino, que eligió priorizar el acompañamiento a su círculo íntimo por sobre cualquier actividad pública o deportiva.

La celebración tendrá lugar en Uruguay y reunirá a familiares y amigos cercanos de la familia Suárez. Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre el evento, se espera la presencia de figuras del fútbol internacional que mantienen vínculos personales con el delantero uruguayo y con Messi.

La relación entre Messi y Suárez se consolidó tanto dentro como fuera de las canchas a lo largo de los años, primero como compañeros en clubes y luego como socios en distintos proyectos vinculados al fútbol. Ese lazo personal se reflejó en reiteradas ocasiones en encuentros familiares compartidos.

El fin de año de Messi

El viaje del rosarino se produce luego de unos días de descanso en Funes, donde suele pasar las fiestas junto a su familia. En esta oportunidad, la decisión de cruzar el Río de la Plata respondió a una invitación estrictamente personal y alejada de compromisos profesionales.

Por el momento, no se informó si el futbolista aprovechará su estadía en Uruguay para realizar otras actividades. Todo indica que se tratará de una visita breve, centrada exclusivamente en el festejo familiar que marcará el cierre del año para una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.