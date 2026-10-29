Forestación colectiva en el parque municipal y en barrio Prados del Sol de Roldán Este sábado 31 de octubre se implantarán árboles en distintos sectores de la ciudad en una jornada coordinada desde el municipio en conjunto con el Ministerio de Ambiente 29 de octubre 2026 · 15:09hs

Las acciones forman parte del trabajo que la gestión municipal y provincial, lleva adelante para ampliar el arbolado urbano.

El próximo sábado 31 de octubre se realizará una doble jornada de forestación en Roldán. En primer lugar se plantarán 80 árboles en el parque municipal que nuclea a los barrios Las Tardes, Las Acequias y Los Cedros y luego se organizó una forestación colectiva en barrio Prados del Sol.

La propuesta surge de un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Roldán y el Ministerio de Ambiente de la provincia.

Cronograma de la forestación La primera parte será la forestación especial en el parque municipal a partir de las 9, en la intersección de Río Cuarto y Los Cedros. La actividad se realiza junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe y en ella se plantarán 80 árboles.

Luego, a las 16, se llevará a cabo la forestación colectiva en la plaza del barrio Prados del Sol, en la intersección de calles Talacasto y San José.

Las acciones forman parte del trabajo que la gestión municipal y provincial, lleva adelante para ampliar el arbolado urbano, mejorar los espacios públicos y fortalecer el cuidado del ambiente, en articulación con las vecinales. >>Leer más: Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012