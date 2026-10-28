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Adrián Maglia respaldó la proyección política de Gonzalo Belloso: "Está preparado para cualquier desafío"

Tras los rumores sobre un posible salto de Belloso a la política santafesina, el intendente de Granadero Baigorria, analizó el liderazgo del presidente de Rosario Central

28 de octubre 2026 · 10:45hs
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Maglia ponderó el trabajo en equipo y la planificación técnica como valores indispensables tanto para un club como para una ciudad.

Maglia ponderó el trabajo en equipo y la planificación técnica como valores indispensables tanto para un club como para una ciudad.

A partir de los rumores sobre un posible salto de Gonzalo Belloso a la política santafesina como candidato a intendente en la ciudad de Rosario, el intendente de Granadero Baigorria y vicepresidente de Rosario Central, Adrián Maglia, analizó el liderazgo del presidente auriazul, destacando su proyección técnica y el impacto regional de su gestión.

Ante los trascendidos que ubican a Belloso en la agenda política de la región, Maglia fue claro respecto al sentir del hincha y de la comisión directiva auriazul: "Todos los centralistas lo deseamos hoy en el club. Lo que ha hecho Gonzalo acá es algo fantástico y el foco de todos está puesto en seguir consolidando este proceso".

A la altura del desafío

Sin embargo, desde su mirada como intendente de Granadero Baigorria y conocedor de los desafíos de la gestión pública en el Gran Rosario, Maglia remarcó que el perfil de Belloso excede los límites deportivos. Para el mandatario baigorriense, el presidente canalla cuenta con el expertise, la solidez técnica y la visión estratégica necesarias para asumir responsabilidades de máxima exigencia política.

Maglia marcó una diferencia tajante entre el oportunismo político y la capacidad real de gestión, recordando que en la región metropolitana la ciudadanía exige resultados concretos: "Entiendo la prevención que suele tener la gente hacia los perfiles mediáticos cuando no hay sustancia detrás. Pero acá no hay improvisación: Gonzalo está verdaderamente preparado para ocupar cualquier puesto político. Para que te voten, primero te tienen que conocer; a él no solo lo conocen masivamente, sino que lo conocen bien y por sus logros concretos".

La política y los antecedentes

El intendente de Baigorria subrayó el recorrido internacional de Belloso como Secretario General Adjunto en Conmebol y su paso por FIFA, así como la profunda transformación institucional lograda en Rosario Central, un club con enorme arraigo en todo el cordón industrial y las ciudades del Gran Rosario: "Se tomó un club ahogado por una deuda inmensa y en un estado crítico. Tomando las decisiones correctas en el área de fútbol junto a profesionales con expertise como Carolina Cristinziano, la gestión logró revertir la situación y hoy el club cuenta con una masa histórica cercana a los 120.000 socios".

Finalmente, Maglia ponderó el trabajo en equipo y la planificación técnica como valores indispensables tanto para un club como para una ciudad: "Él mismo remarca que este es un trabajo de toda la Comisión Directiva. Quienes llevamos muchos años en la función pública e institucional sabemos lo importante que es respaldar la capacidad técnica y la especialización de quienes conducen. El fútbol es una usina enorme de notoriedad, pero cuando a esa visibilidad le sumás capacidad de trabajo, rigor y resultados, tenés a un dirigente apto para cualquier desafío político y de gestión".

>>Leer más: Gonzalo Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

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