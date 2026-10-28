A partir de los rumores sobre un posible salto de Gonzalo Belloso a la política santafesina como candidato a intendente en la ciudad de Rosario, el intendente de Granadero Baigorria y vicepresidente de Rosario Central, Adrián Maglia, analizó el liderazgo del presidente auriazul , destacando su proyección técnica y el impacto regional de su gestión.

Ante los trascendidos que ubican a Belloso en la agenda política de la región, Maglia fue claro respecto al sentir del hincha y de la comisión directiva auriazul: "Todos los centralistas lo deseamos hoy en el club. Lo que ha hecho Gonzalo acá es algo fantástico y el foco de todos está puesto en seguir consolidando este proceso".

Sin embargo, desde su mirada como intendente de Granadero Baigorria y conocedor de los desafíos de la gestión pública en el Gran Rosario, Maglia remarcó que el perfil de Belloso excede los límites deportivos . Para el mandatario baigorriense, el presidente canalla cuenta con el expertise, la solidez técnica y la visión estratégica necesarias para asumir responsabilidades de máxima exigencia política.

Maglia marcó una diferencia tajante entre el oportunismo político y la capacidad real de gestión, recordando que en la región metropolitana la ciudadanía exige resultados concretos : "Entiendo la prevención que suele tener la gente hacia los perfiles mediáticos cuando no hay sustancia detrás. Pero acá no hay improvisación: Gonzalo está verdaderamente preparado para ocupar cualquier puesto político. Para que te voten, primero te tienen que conocer; a él no solo lo conocen masivamente, sino que lo conocen bien y por sus logros concretos".

La política y los antecedentes

El intendente de Baigorria subrayó el recorrido internacional de Belloso como Secretario General Adjunto en Conmebol y su paso por FIFA, así como la profunda transformación institucional lograda en Rosario Central, un club con enorme arraigo en todo el cordón industrial y las ciudades del Gran Rosario: "Se tomó un club ahogado por una deuda inmensa y en un estado crítico. Tomando las decisiones correctas en el área de fútbol junto a profesionales con expertise como Carolina Cristinziano, la gestión logró revertir la situación y hoy el club cuenta con una masa histórica cercana a los 120.000 socios".

Finalmente, Maglia ponderó el trabajo en equipo y la planificación técnica como valores indispensables tanto para un club como para una ciudad: "Él mismo remarca que este es un trabajo de toda la Comisión Directiva. Quienes llevamos muchos años en la función pública e institucional sabemos lo importante que es respaldar la capacidad técnica y la especialización de quienes conducen. El fútbol es una usina enorme de notoriedad, pero cuando a esa visibilidad le sumás capacidad de trabajo, rigor y resultados, tenés a un dirigente apto para cualquier desafío político y de gestión".

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