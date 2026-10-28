El diputado nacional Pablo Farías se reunió con empresarios pyme de Villa Constitución

El legislador, que preside la Comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, expuso sobre el proyecto de alivio fiscal que impulsa para el sector

Durante la reunión, expresaron la necesidad de acuerdos para que los proyectos que apuntan a reactivar y brindar auxilio a la actividad puedan convertirse en ley.

El diputado nacional Pablo Farías y presidente de la Comisión de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, visitó el lunes la ciudad de Villa Constitución , donde acompañado por el concejal, Diego Martín, se reunió con empresarios locales para explicar el proyecto de alivio fiscal que impulsa junto al bloque de Provincias Unidas , que tiene como objetivo fortalecer y auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas en un contexto adverso para su desarrollo.

Al comenzar el encuentro, llevado a cabo en la Cámara Industrial del Departamento Constitución , Farías señaló que desde la Comisión de Pymes, desde marzo " estamos recibiendo a centrales empresarias y representantes de diferentes ramas de la actividad económica y todos tienen denominadores comunes en cuanto al planteo que hacen. Muchos tienen dificultades de competitividad, otros tienen el problema grave y generalizado de la baja del consumo, pero lo que venimos identificando en los últimos meses es una actitud agresiva del Arca, el organismo recaudador del Estado Nacional, que ni bien se producen los vencimientos, rápidamente inicia acciones judiciales, traba embargos sobre las cuentas de las empresas".

En este sentido, resaltó que "a las dificultades que ya tienen las empresas se les suma esta problemática , que muchas veces es un golpe de gracia que termina llevándolas al cierre o a la imposibilidad de seguir produciendo y trabajando".

El proyecto de alivio fiscal , que suscribe todo el bloque de Provincias Unidas, "lo que busca es suspender los embargos, las inhibiciones, las ejecuciones por parte del ARCA y brindar planes de pagos de tiempo mucho más extenso, con tasas competitivas, con tasas más bajas que la inflación, inclusive más bajas que las que está ofreciendo hoy el ARCA, y también darle un tratamiento distinto al tema de las multas y las imposibilidades de pago", detalló.

En cuanto al objetivo de la iniciativa, el diputado destacó que lo que se busca es que "en este momento difícil que están atravesando las empresas pyme de nuestro país, estas tengan una consideración especial por parte del Estado que les permita seguir funcionando, a pesar de tener algunos retrasos en los pagos o las dificultades que se producen cuando hay una caída de la actividad económica, como se está observando en este momento".

"Lo que buscamos es que las pymes puedan crecer, puedan formalizar el empleo en blanco y, fundamentalmente, salir de la situación de emergencia", continuó.

"Se caen empresas porque se les embarga una cuenta o porque la actividad del ARCA, que es con fines recaudatorios, las está empujando al cierre y termina siendo también un problema fiscal, porque, obviamente, las empresas que cierran no tributan más", subrayó el legislador.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Pymes expresó que el proyecto también apunta a "simplificar las exigencias para que las empresas puedan acceder al llamado RIMI, una especie de sistema de promoción para la inversión local. El problema es que el gobierno nacional lo creó estableciendo pisos que son muy altos para las pymes, por un periodo de tiempo de dos años que es muy exiguo. Ante esto, nosotros en el proyecto planteamos que este régimen se extienda por cinco años, que pueda prorrogarse por cinco años más y que tenga beneficios reales para las empresas".

"Ante la situación actual que atraviesan la mayoría de las pymes, se necesitan estas herramientas", destacó.

Cuidar el entramado productivo

Farías resaltó que en el sector empresario "hay mucha preocupación. Las pymes son el 90% de las empresas de nuestro país, la mayoría está con dificultades".

"Hay sectores de la economía a los que les está yendo bien, por ejemplo al sistema de extracción de minerales, de los hidrocarburos. Que se apueste a eso no está mal, lo que no se puede hacer es descuidar el resto del entramado productivo que tenemos en nuestro país, que es muy bueno y muy fuerte".

"Cuando visitamos las empresas, los propietarios nos expresan que viven con mucha preocupación la imposibilidad de crecer, de desarrollarse, de obtener financiamientos, créditos que estén al alcance de ellos y que les permitan generar cambios y mejoras en la producción. Muchos no están pudiendo vender prácticamente nada de lo que producen por la recesión que estamos viviendo, esta caída fuerte del consumo que tenemos en la Argentina. Por lo tanto, este tipo de medidas lo que buscan es salir de esta coyuntura para poder desarrollarse", finalizó el diputado de Provincias Unidas.

Demandas de Villa Constitución

Durante el encuentro, los empresarios plantearon las dificultades para mantener en funcionamiento sus industrias o comercios, que se repiten en la mayoría, y expresaron la necesidad de acuerdos para que los proyectos que apuntan a reactivar y brindar auxilio a la actividad puedan convertirse en ley.

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