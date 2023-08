Finalizó la primera etapa de la construcción del Gasoducto Gran Santa Fe

“ Hace 40 años que en Santa Fe no se hace una obra de esta relevancia en gas natura l. A partir de la gestión del ministro (de Economía) Sergio Massa y el trabajo conjunto con el gobernador (provincial) Omar Perotti, pudimos avanzar en el cruce de la laguna, que dará gas natural a siete localidades”, señaló la secretaria de Energía, Flavia Royon, en Twitter.

Una vez completado, el gasoducto suministrará gas natural a las localidades de Esperanza, Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo, Arroyo Aguiar, Santa Fe, San José del Rincón -incluyendo Colastiné Norte- y Arroyo Leyes.

Los beneficios del Gasoducto Gran Santa Fe

El Gasoducto Gran Santa Fe es una propuesta superadora al gasoducto de la costa que quedó trunco ante la falta de oferentes para la compra de caños y tiene como premisa fundamental ampliar la cantidad de usuarios a la red sumado al desarrollo industrial y al acercamiento del gas a personas que anteriormente no tenían acceso al mismo, generando así igualdad de derechos en los servicios.

Este gasoducto beneficiará a unos 100.000 usuarios, que representan más de 250.000 habitantes en las localidades de Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Angel Gallardo; 7000 industrias y comercios y 1.600 instituciones que hoy no tienen la oportunidad de contar con gas natural por red. Una obra de esta magnitud no solo brinda servicio a personas que no lo tenían, sino que también favorece la generación de nuevas industrias con el consiguiente incremento de la demanda laboral.

Asimismo, potenciará el trabajo de gasistas y obreros que deban realizar instalaciones de gas en cada uno de los beneficiados.