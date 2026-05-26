Más de ocho millones de pesos en premios repartirá la 13° Maratón Batalla Punta Quebracho en Puerto San Martín

Durante la presentación oficial de la maratón, anunciaron que esperan la presencia de atletas de elite de Argentina y otros países y gran participación en todas las categorías

La maratón ya es considerada una de las competencias más convocantes de la región y eso atrae a deportistas de primer nivel. Participarán atletas nacionales destacados y corredores provenientes de Bolivia y Paraguay.

Puerto General San Martín ya vive la cuenta regresiva para una de las competencias deportivas más importantes de la región: la 13ª edición de la Maratón Batalla Punta Quebracho, que se correrá el próximo 7 de junio y promete convocar a miles de personas entre corredores, familias y vecinos, entre los que se repartirán premios millonarios.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Municipal, el intendente municipal Carlos De Grandis destacó la importancia que tiene este evento para la ciudad y aseguró que la maratón “ya es parte de la identidad de Puerto General San Martín”. Anunció que hay más de ocho millones de pesos en premios y actividades para todas las edades.

Además, remarcó que el objetivo es seguir posicionando a la ciudad como un polo deportivo de referencia en la provincia , “queremos seguir descentralizando el deporte de las grandes ciudades y demostrar que Puerto también puede ser sede de eventos importantes”, expresó.

El mandatario también valoró el acompañamiento de los vecinos y sostuvo que cada edición “convierte a toda la ciudad en una verdadera fiesta popular”.

Premios millonarios para los ganadores

Uno de los puntos más destacados de esta edición será el monto destinado a premios: en total se repartirán casi ocho millones de pesos.

Los ganadores de los 10K, tanto en la categoría masculina como femenina recibirán un millón de pesos. Quienes terminen en segundo lugar obtendrán 700 mil pesos, mientras que el tercer y cuarto puesto tendrá un premio de 500 mil y 300 mil pesos, respectivamente. El quinto lugar se quedará con 200 mil pesos.

También habrá premios para la categoría de 5 kilómetros y beneficios especiales para corredores locales. Desde la organización destacaron que este año se pensó especialmente en incentivar la participación de los vecinos puertenses.

En las competencias de 10K y 5K habrá premios exclusivos de 50 mil pesos para corredores locales según la posición en la que lleguen.

Además, en la carrera de 2,5 kilómetros, se realizará un sorteo especial entre participantes de Puerto General San Martín, con 20 premios de 25 mil pesos entre los vecinos que participen de esta integrativa.

La competencia contará con distintas modalidades para que todos puedan participar comenzando por los 10K competitivos, siguiendo con 5Kcompetitivos, 2,5K integrativos, Running y Kids para los más chicos.

Corredores de elite y presencia internacional

La maratón ya es considerada una de las competencias más convocantes de la región y eso atrae a deportistas de primer nivel. Participarán atletas nacionales destacados y corredores provenientes de Bolivia y Paraguay.

“Los atletas nos eligen por la organización y por los premios. Queremos seguir posicionando a Puerto como una ciudad fuerte en el deporte, pero el objetivo mayor es que el nombre de Punta Quebracho quede en la memoria de todos los que vengan a visitarnos, ese objetivo es de todos los puertenses que estamos orgullosos de nuestra historia” expresó Carlos De Grandis.

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