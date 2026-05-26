La Marcha San Lorenzo será de interpretación obligatoria en todos los actos oficiales de la provincia

El proyecto de la diputada venadense Sofía Galnares logró la sanción definitiva en la Cámara de Senadores

“Queremos que esta ley no solo ordene un protocolo, sino que también funcione como herramienta educativa. La Marcha San Lorenzo permite transmitir valores, fortalecer el patriotismo y enseñar nuestra historia a las nuevas generaciones”, indicó Galnares.

El Senado de Santa Fe dio, el jueves último, sanción definitiva al proyecto impulsado por la diputada provincial Sofía Galnares que establece la incorporación obligatoria de la Marcha San Lorenzo en los actos oficiales que se realicen en el territorio santafesino. La iniciativa convierte en ley una propuesta que busca reconocer el origen provincial de una de las composiciones patrióticas más emblemáticas del país y fortalecer su valor histórico, cultural y educativo .

El proyecto contó con el acompañamiento del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y sumó aportes de especialistas en historia, música y cultura que fortalecieron la propuesta desde una mirada académica y pedagógica. Entre ellos participaron la profesora Alejandra García, Roberto Landaburu, el director de la Banda Municipal Ezequiel Fernández, Patricia Quiroga y la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal.

La nueva norma dispone que la Marcha San Lorenzo forme parte del protocolo oficial junto al Himno Nacional Argentino en fechas patrias y ceremonias públicas , consolidando un reconocimiento institucional a una obra nacida en suelo santafesino.

“Dimos un paso muy importante para que la Marcha San Lorenzo, que nació en nuestra provincia, en Venado Tuerto, ocupe el lugar que merece en todos los actos oficiales. Es un r econocimiento a nuestra historia y a nuestra identidad santafesina”, expresó la diputada Sofía Galnares tras la aprobación definitiva.

La legisladora remarcó además el profundo significado histórico de esta composición: “Cantarla es rendir homenaje a quienes lucharon por nuestra libertad. Esta marcha conmemora el combate de San Lorenzo, la única batalla que libró San Martín en suelo argentino”.

Galnares recordó que, si bien en ciudades como Venado Tuerto su interpretación ya forma parte habitual de los actos institucionales, esto no ocurría de manera uniforme en el resto de la provincia. En ese sentido, remarcó que la ley viene a reparar esa situación y a poner en valor un símbolo profundamente ligado a la identidad santafesina.

San Lorenzo, su historia y trascendencia

La Marcha San Lorenzo fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902. Tiempo después, Carlos Benielli incorporó su letra, consolidando una pieza central del repertorio patriótico argentino.

Su trascendencia superó las fronteras argentinas y la convirtió en una de las marchas militares más reconocidas del mundo. Fue interpretada en la coronación del rey Jorge V en 1911 por la Guardia Real británica, durante la visita oficial del príncipe de Gales a Buenos Aires en 1925 y también integró el programa del cumpleaños de la reina Isabel II en 1962.

Incluso tuvo presencia en momentos históricos clave del siglo XX: fue ejecutada por el ejército alemán al ingresar a París en 1940 y años más tarde el general Dwight Eisenhower ordenó interpretarla durante la liberación de la capital francesa como gesto de desagravio. En 1946, además, fue declarada marcha presidencial en la Argentina.

También tuvo su lugar en el plano cultural, con reinterpretaciones como la versión de La Pesada del Rock and Roll en 1972 e incluso apariciones cinematográficas internacionales.

“Queremos que esta ley no solo ordene un protocolo, sino que también funcione como herramienta educativa. La Marcha San Lorenzo permite transmitir valores, fortalecer el patriotismo y enseñar nuestra historia a las nuevas generaciones”, concluyó Galnares.

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