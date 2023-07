Emotivo homenaje en Elortondo al ex campeón del mundo en boxeo, Miguel Angel "Lita" Cuello

image.png La obra del artista local, Pablo Ragusa, está inspirada en uno de los retratos de las paredes del Luna Park y se encuentra a metros de la ruta 90

En las redes sociales de la comuna se reprodujeron centenares de frases recordando al campeón del mundo, un logro que sólo alcanzan unos pocos privilegiados. José Luis Barenghi fue uno de los que contó una simpática anécdota. "Cuando murió Carlos Monzón en el accidente, el Lita fue a hablar con un amigo mío, empresario él, para que lo lleve hasta Santa Fe al velatorio de su amigo Carlitos, y me invitaron a viajar con ellos".

No obstante aclaró que "lamentablemente no pude ir al velorio de Carlos Monzón pero sí pudo ir Lita Cuello. Hasta el día de hoy que me arrepiento de no haber viajado con ellos a ese momento histórico. Ahí mi amigo confirmó lo que era Miguel Ángel Cuello en el ambiente del boxeo nacional e internacional".

Campeón mundial

El periodista Carlos Irusta contó que "Carlos Monzón, campeón mundial de los medianos, se había separado de Juan Carlos “Tito” Lectoure y, por ende, del Luna Park. Guiado por José “Cacho” Steinberg, Monzón era la cara más visible y notoria de “Primera Fila”, una empresa nueva que salió a competir directamente contra Lectoure. Para que la empresa funcionara, hacía falta tener en sus filas a una figura fuerte y era Miguel Angel Cuello".

Recordó que "Cuello pasó a “Primera Fila”. Gracias a los contactos de Monzón y Amilcar Brusa con el Consejo Mundial, se consiguió la pelea por la corona con el británico John Conteh. Sin embargo, y apenas un par de días antes de que la pelea con Cuello, Conteh no viajó. El Consejo, entonces, proclamó vacante la corona y ordenó el combate entre Cuello y Jesse Burnett".

Boxeador de muy buena línea Burnett era además mucho más alto con su metro 82 sobre 1,75m que medía el argentino. Según se supo después, desde el tercer asalto debió combatir con una costilla fisurada. Sin embargo, no solamente lo complicó a Cuello, sino que hasta lo tuvo por el suelo en el cuarto round. Cuello era un hombre de ataque, y aunque no tenía grandes recursos técnicos, compensaba todo con un formidable poder de nocaut en las manos.

"Aunque la pelea fue muy dura para ambos, fue el santafecino el que pareció que, por momentos, iba a sucumbir. Sin embargo, no fue así, ya que se llegó a un final electrizante cuando, en el noveno asalto, no solamente lo conmovió a Burnett sino que lo tuvo por el suelo, tras cruzarlo varias veces de izquierda a la cabeza. El referí mexicano Ray Solís proclamó el nocaut, tras un cuenta muy rápida. Victoria por nocaut técnico y nuevo campeón mundial", recordó Irusta.