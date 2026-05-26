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La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

La gestión municipal apuesta a la recuperación del patrimonio edilicio local como una de sus prioridades dentro del ámbito cultural y de obra pública

26 de mayo 2026 · 13:00hs
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 La sala cuenta con acústica optimizada

 La sala cuenta con acústica optimizada, butacas restauradas y tecnología accesible para 300 personas.
La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

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La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

La reinaguración de la Sala 2 de Venado Tuerto refuerza la presencia de la ciudad en el mapa cultural nacional

Este 25 de mayo los venadenses vivieron un día histórico con la reapertura y recuperación definitiva de la Sala 2 “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal. Esta obra forma parte de un proceso que tuvo su anterior gran momento con la reapertura de la Sala “Jorge Luis Borges” el 26 de abril de 2022.

Para la reinauguración, los vecinos que se acercaron para compartir el momento, fueron invitados a realizar una recorrida por todo el Centro Cultural acompañados por los distintos elencos artísticos municipales. Así se sumaron a la propuesta los Solistas de Canto Popular, el Cuerpo Folklórico Municipal, la Compañía de Contemporáneo, el Ballet Estable Juvenil con la pianista Lilian Vitali, y la Escuela Municipal de Teatro Musical.

Bienvenida oficial

Durante el acto de reinauguración se dirigieron a los presentes el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, su par de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, y el intendente Chiarella. “Allá por el 2022, cuando se reinauguró la Sala 1 del Centro Cultural, Leo Chiarella, el intendente, fue muy claro, al día siguiente teníamos que ponernos todos a trabajar en la reinauguración plena del Centro Cultural y eso implicaba trabajar en la Sala 2”, recordó De Mattia.

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El funcionario luego enumeró las distintas áreas y personal que colaboraron en la obra, empezando por la subsecretaria de Planeamiento y Urbanismo, Liliana Alou, y la arquitecta Paula Segala encargada del seguimiento de los trabajos. Destacó el trabajo en equipo “porque este es un espacio público de calidad para todos los venadenses, por igual, hace a nuestra identidad y a nuestro futuro”.

A su turno, Carabajal remarcó la pujanza del intendente Leonel Chiarella que “siempre puso como prioridad de la gestión, no solamente la cultura, sino también la obra pública. Agradecer a todo el equipo de gabinete, a todo el equipo de gobierno, porque todas las construcciones tienen sus bemoles, sus urgencias, sus cosas, y ahí estamos como equipo consolidado y fuerte para responder a los desafíos que enfrentamos”.

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Para graficar este presente, la funcionaria narró una breve anécdota sobre una nariz roja de payaso que encontró cuando hicieron la primera recorrida por el Centro Cultural, previo a la recuperación total del edificio: “Esa naricita estaba perdida, olvidada y sin embargo se convirtió en un gesto que esperaba, que nos hablaba de la espera, porque la sala estaba esperando que nosotros volviéramos y volvimos, y eso creo que es hoy lo más importante: poder habilitar los espacios y volver a ocuparlos”.

En este punto, agradeció el trabajo de los elencos municipales que se sumaron a la movida, que “se comprometieron en esta semana y trabajaron a contra reloj para poder acompañarlos en este recorrido”.

La cultura transforma la ciudad

Por último, el intendente manifestó que “hoy la reinauguración de la Sala 2 es la posibilidad de seguir concretando obras, pero es mucho más que eso. Es la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestros espacios públicos. Cuando lo pensamos, lo diseñamos y lo planificamos, lo que planteamos es cómo generamos más espacios públicos y cómo los potenciamos, para que los vecinos se puedan encontrar, para que podamos disfrutar y para que sean para todos”.

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En la misma línea, afirmó: “Estamos convencidos que lo comunitario y lo colectivo es mucho más importante que lo individual, y que lo comunitario y lo colectivo se fortalece cuando el espacio público es de todos”.

Más adelante, reforzó la idea del apoyo a la cultura por parte de su gobierno: “Mientras se castiga muchas veces a la cultura, nosotros la potenciamos trabajando en conjunto con cada uno de los actores y con cada una de las instituciones culturales de nuestra ciudad. Porque para nosotros la cultura transforma, y transforma mucho más de lo que imaginamos, y mucho más de lo que podemos ver tangiblemente”.

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Reconfortado por el trabajo realizado, Chiarella planteó que “hoy estamos reinaugurando la Sala 2 del Centro Cultural Municipal, estamos poniendo en funcionamiento por completo este edificio que nos llena de orgullo, pero que también nos posiciona como ciudad”, y remató: “Hoy volvemos a reafirmar algo que creemos, que Venado Tuerto potencia la cultura, porque creemos en lo colectivo y en lo comunitario”.

Obra integral y estratégica para Venado Tuerto

Todos los trabajos ejecutados en la Sala 2 cumplieron la requisitoria del pliego técnico diseñado por el equipo liderado por la subsecretaria de Planeamiento y Urbanismo, Liliana Alou.

El primer gran pilar de esta renovación fue la optimización técnica de la sala. A partir de un riguroso estudio acústico, se intervino la sala desde adentro. Así se logró una acústica impecable, para lo cual fue desmantelado el cortinado lateral y de fondo, y fue reemplazado por placas de yeso y envarillado de madera con aislación posterior.

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Para mayor comodidad del público se realizó la restauración total de butacas. Para esta tarea fueron retirados todos los asientos, se arenó su estructura metálica y fueron retapizados por completo.

Por otra parte se incorporaron butacas para personas de talla grande, y se implementará a la brevedad un sistema de aros magnéticos con tecnología de escucha asistida para personas con hipoacusia.

En los techos, pisos y escenario también se efectuó un importante trabajo. Fueron reemplazadas y pintadas las piezas del cielorraso dañadas. Además, fue pulido y laqueado el piso del escenario, y fue dejado en perfectas condiciones el hall y las escaleras de acceso.

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En el escenario se renovó el telón de fondo y las bambalinas, manteniendo intacto su sistema y ubicación original. En tanto que fueron pintados y acondicionados desde cero los camarines, baños y áreas técnicas.

En lo que se refiere a seguridad, se incorporó nueva señalética de emergencia, extintores modernos y detectores de humo de última generación.

Modernización de la sala

El segundo gran pilar de esta transformación apunta a contar con una sala cultural del siglo XXI, que sea un espacio para todos, sin barreras, con tecnología y confort. Para facilitar la accesibilidad se instaló un ascensor con prioridad absoluta para personas con movilidad reducida. De esta forma la Sala José Pedroni se convierte en un espacio para toda la comunidad.

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Con la intención de que este espacio sea confortable en cualquier estación del año, se instalaron nuevos equipos de acondicionamiento frío-calor. Todo el sistema lumínico es con tecnología LED de alta eficiencia y se incorporaron mecanismos de automatización inteligente.

En toda la sala se reemplazó el suelo existente por un piso vinílico de alta resistencia, moderno, estético y de fácil mantenimiento.

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La Sala 2 tiene hoy capacidad para casi 300 personas y está equipada con todo lo necesario para recibir teatro, música, congresos, conferencias, presentaciones de libros y mucho más. Venado Tuerto está, definitivamente, en el mapa cultural nacional.

>>Leer más: Venado Tuerto: inauguraron las obras de remodelación de la plaza San Martín

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