Aguinaldo 2025: hasta qué día de diciembre se puede cobrar

Cuál es el día límite para percibir el Salario Anual Complementario. Cuando cobran el aguinaldo los trabajadores estatales de Santa Fe

Llega fin de año y muchos se preguntan cuándo y cómo se cobra el aguinaldo

La Navidad ya está tocando la puerta, pero muchos trabajadores en relación de dependencia todavía no cobraron el Salario Anual Complementario (SAC) de diciembre, popularmente conocido como aguinaldo.

En ese sentido, el aguinaldo es un ingreso extra que no siempre se acredita en la misma fecha que el sueldo mensual , por lo que resulta clave conocer los plazos y condiciones establecidos por la ley.

En cuanto al mono, el aguinaldo consiste en una retribución adicional equivalente al 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses . La normativa vigente establece dos pagos anuales: uno en junio y otro en diciembre.

La legislación también aclara que el aguinaldo no alcanza a todos los trabajadores y que su fecha de pago difiere del salario mensual, según la situación laboral de cada beneficiario.

Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo

De acuerdo con la ley, la fecha límite para cobrar la segunda cuota del aguinaldo es el 18 de diciembre, que este año cae jueves. Sin embargo, la normativa habilita un plazo adicional de cuatro días hábiles para su liquidación, lo que extiende el vencimiento hasta el 24 de diciembre.

De esta manera, este 2025 los trabajadores en relación de dependencia podrán percibir el aguinaldo hasta el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad.

Cuándo cobran el aguinaldo los trabajadores estales de Santa Fe

Según la información compartida por el gobierno de Santa Fe, la totalidad de los empleados estatales activos y pasivos cobrarán este martes 23 de diciembre la segunda cuota del aguinaldo.

De esta manera, el próximo martes todos los empleados estatales de Santa Fe verán depositado la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Este incluye a los empleados estales activos y pasivos de Santa Fe. Ellos son:

Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario

Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones

Personal Docente de Escuelas Privadas

Todos los Pasivos

Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo funciona como un salario número 13 que se paga en dos cuotas anuales. Para calcular el monto, se toma la mejor remuneración bruta del semestre correspondiente y se divide por dos.

En diciembre, los trabajadores cobran el 50% del mejor salario percibido durante el segundo semestre de 2025. Quienes no completaron los seis meses de trabajo reciben un pago proporcional, que difiere del aguinaldo pleno.

La fórmula general establece que el cálculo surge de dividir el salario anual por doce y multiplicarlo por los meses trabajados. Si el trabajador registró inasistencias injustificadas sin goce de sueldo, esos días no se computan y el monto se ajusta en forma proporcional. En cambio, horas extras, comisiones y otros adicionales integran la base de cálculo del aguinaldo.

Quiénes recibirán el aguinaldo en diciembre 2025

El beneficio alcanza a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado

Jubilados y pensionados

Empleados con contratos fijos, temporales o por proyecto

Para percibir el aguinaldo, el trabajador debe haber prestado servicios durante el semestre correspondiente y haber cobrado remuneraciones por esa tarea. Tanto las vacaciones como las licencias con goce de sueldo se consideran tiempo trabajado y habilitan el cobro del SAC.

Quedan excluidos del aguinaldo los trabajadores informales, monotributistas y otros esquemas de empleo no registrado, ya que el beneficio solo corresponde a quienes se encuentran inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).