Un experto explica por qué el barrio donde vive Messi no se podría independizar de Funes

El barrio privado Kentucky Club de Campo, donde tiene su casa el crack de la selección Lionel Messi, quieren independizarse de la ciudad de Funes para crear su propia comuna. ¿El motivo de semejante movida? Las tasas que cobra el municipio y que, según aseguran, no son retribuidas con los servicios que ese sector de la localidad requieren. Los habitantes hablan de una desmesurada presión fiscal que sufren de parte del estado municipal. El intendente de esa localidad, Roly Santacroce, cuestionó al empresario y desarrollador del country, aseguró que esta idea "tiene cero probabilidades de viabilidad" y la consideró impracticable.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Blando consideró que la iniciativa de Kentucky “aparece en principio como dificultosa". Fundamentó: "Es un barrio cerrado de un municipio que quiere constituirse en una comuna. No hay una propuesta concreta sobre el tema. Por lo que sabemos está la opinión de un profesional de estudiar esa posibilidad, pero aparece todo como dificultoso. No se trata de una comuna que se quiere separar. Es un grupo de vecinos de un barrio cerrado, que tiene 2.500 habitantes y que quieren constituir una comuna”.

OB1.jpg Oscar Blando: "no estoy juzgando las críticas de los vecinos hacia el intendente de Funes, pero para mí son insuficientes para crear una comuna de esta manera" Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

“A mi juicio, los argumentos que los vecinos exponen para justificar la creación de una comuna son absolutamente insuficientes. Aparece como una crítica o un malestar hacia el intendente del cual el barrio depende, por las tasas municipales que son altas, no se brindan los servicios suficientes. Hay una opinión en contra de la administración del intendente, lo cual a mi juicio no justifica la creación de una comuna”, destacó Blando.

El especialista en derecho constitucional y exfuncionario provincial, remarcó en ese sentido: “Lo que califica a una comuna o un municipio es una historia, una tradición, una identidad cultural, geográfica y económica que demuestre la necesidad de preservarla a través de una organización administrativa política como lo sería una comuna. Yo esperaría a que este proyecto que tiene intenciones de constituirse en una comuna se plasme. Por los elementos que tengo, claramente no lo veo factible. Habrá que verificarlo”.

Blando entiende, en base lo que trascendió de la iniciativa, que no estarían dadas las condiciones como para que Kentucky Club de Campo pase a ser una comuna independiente de Funes. El malestar con una administración municipal debe expresarse en las elecciones, entiende Blando.

“Además, si se diera la separación, el caso daría pie a que en otros barrios de otras ciudades con vecinos disconformes con sus intendentes también pidieran escindirse. Hay que distinguir entre una disidencia con el intendente o el concejo municipal. Eso se dirime en las urnas, democráticamente, y no a través de una segregación, que además, en este caso, no está lo suficientemente clara. Las separaciones se pueden dar sobre municipios y comunas ya creados, y no sobre barrios que quieren constituirse en comunas”, subrayó.

Con relación al trámite que debe seguir una iniciativa de ese tipo, Bando señaló que el proyecto debe estar avalado, fundamentado y debe presentarse ante la Legislatura provincial. “Normalmente son comunas que quiere ser municipios. Y eso se resuelve a través del trámite legislativo, donde se presentan antecedentes y fundamentos que tengan que ver con la historia y la identidad. Me parece que en el caso de Kentucky están faltando todas estas cuistiones”.

La iniciativa “es una crítica hacia el gobierno municipal, que no estoy juzgando, pero a mí me parece que es insuficiente para crear una comuna de esta manera".