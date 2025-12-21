Fútbol femenino: Newell's perdió con Belgrano en los penales por el Trofeo de Campeonas

Las leprosas, campeonas en el primer torneo del año, empataron con las piratas 0 a 0 y perdieron 4 a 2 en la definición por penales

Las titulares de Newell's que jugaron en la cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco.

No le alcanzó al equipo femenino de Newell's para conquistar el Trofeo de Campeonas. Las Leprosas igualaron sin goles con Belgrano, en la cancha de Sportivo Belgrano de San Franciso, y en la definición por penales perdieron por 4 a 2.

La derrota privó a Newell’s de obtener la única plaza en juego para la Copa Libertadores 2026.

El conjunto rojinegro se ganó el derecho de jugar por el Trofeo de Campeonas a partir de que se consagró en el primer torneo del año . Belgrano lo consiguió al coronarse en el segundo torneo de 2025.

La Lepra, que también conquistó la Copa Federal en el año, no pudo retener a varias de las jugadores luego del primer semestre de la temporada, entre ellas a Mariana Larroquette, goleadora histórica de la selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsFem/status/2002857686573224271&partner=&hide_thread=false Once definido



Newell’s le dio la iniciativa a Belgrano. Esperó replegado y buscó ataques verticales ante cada recuperación. Intentó quitarle ritmo al Pirata, sin apresurarse en cada reposición.

Rengifo evitó el gol de Belgrano

Pese a que el equipo rojinegro fue dominado, lo inquietaron poco. Hata que a los 25’, la arquera Rengifo se estiró y envió al tiro de esquina un remate cruzado de Alaides Paz.

En la segunda etapa, las leprosas fueron más exigidas y debieron esforzarse para contener los avances de las piratas. Y pudieron mantenerse en pie.

Un saque lateral mal sancionado derivó en el reclamo del entrenador leproso Leandro Iglesias. Por la reacción fue expulsado por la jueza Laura Fortunato.

En el tiempo adicional, Lourdes Rodríguez recibió la tarjeta roja por agresión a una futbolista rojinegra.

El resultado no se modificó y fue necesario definir el trofeo en los penales.

Las formaciones fueron:

Newell’s: Yolgrelis Rengifo; Tamara Bazán (86' Belén Raffaelli, María Laura Vives, Pilar Sabransky y Oriana Fontán; Juana Porta, Romina Luna (73' Milagros Rivas), Agustina Vargas y Shania Díaz; Yuliana Sanabria (86' Julieta Bastus) y Paula de la Serna. DT: Leandro Iglesias.

Belgrano: Agustina Sánchez; Alaides Paz (90' Sabrina Maldonado), Sofía Salas, Fátima Barone y Milagros Vargas (80' Belén Taborda); Dalma Mancilla (ET Arianna Reche), Romina Núñez, Victoria Arrieto y Laura Felipe (75' Guillermina Grant); Mayra Acevedo y Lourdes Rodríguez: DT: Mariana Sánchez.

Arbitra: Laura Fortunato.