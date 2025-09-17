El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras sufrir un infarto

Daniel Escalante está internado desde el sábado. Qué intervención le están realizando en Rosario. "Les pido que me acompañen con una oración", dijo.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, de 57 años, está siendo intervenido quirúrgicamente desde las primeras horas del lunes después de haber sufrido un infarto el fin de semana . El viernes se sintió mal y como tenía un fuerte dolor de espalda que no cedía, el sábado acudió al Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) , un centro médico de referencia de la región, donde decidieron dejarlo internado de inmediato y realizarle los exámenes necesarios para determinar el diagnóstico y la gravedad del caso.

En un primer momento se le realizó un cateterismo, un procedimiento por medio de un catéter que permite identificar problemas del corazón, y en algunos casos resolverlos (por medio de uno o varios stent, por ejemplo), pero en el caso de Escalante tuvieron que dar un paso más y programar una operación más compleja para realizarle varios by pass ya que tenía más de una arteria obstruida.

El by pass coronario permite crear "un puente" o "nueva ruta" para que la sangre pueda evitar la arteria tapada y restaurar el flujo sanguíneo al músculo del corazón. Se utiliza un vaso de otra parte del cuerpo del paciente para así "saltear" la zona afectada y llevar sangre a ese lugar.

Escalante intendente Roldán

Fuentes de la Municipalidad de Roldán, una ciudad ubicada 25 km al oeste de Rosario, dijeron a La Capital que el intendente estuvo "tranquilo y de buen ánimo durante" el sábado y el domingo, cuando ya permanecía internado en Unidad Coronaria, y se encontraba completamente consciente de la intervención que le iban a realizar. Escalante es odontólogo y proviene de una familia de médicos por lo que "siempre tuvo claro los detalles de lo que le estaba sucediendo" y lo que enfrenta por estas horas. Se estima que recién después del mediodía saldrá del quirófano. "Es una operación larga", informaron.

Conmovedor posteo en redes sociales

En sus redes sociales, Escalante pidió que aquellos que sean creyentes lo acompañen con una oración: "Gracias de corazón por cada mensaje y muestra de cariño que recibí en estos días. El lunes me operan y les pido a quienes creen que me acompañen con una oración. Con fe y esperanza, pronto voy a estar de regreso".

El intendente de Roldán solicitó formalmente una licencia de un mes. Estará siendo reemplazado por el presidente del Concejo de la vecina localidad, Carlos Manuel Alustiza.

Por supuesto, el mandatario regresará a sus funciones cuando los médicos que lo atienden le den el alta definitiva, algo que aún es muy prematuro evaluar.

ICR Rosario

Infartos en Rosario

Según un estudio que realizó la Sociedad Rosarina de Cardiología, en la ciudad y zona el promedio de edad de las personas que sufren un infarto es de 51 años _entre los que se atienden en el sector público (con menores recursos socioeconómicos)_ y 60 años en el sector privado, y esto incluye tanto a hombres como a mujeres.

La enfermedad cardiovascular es la que más muertes produce, acá y en todo el mundo (especialmente en países poco desarrollados, como la Argentina). Más que el cáncer y las enfermedades respiratorias.

Los antecedentes familiares, los hábitos de vida (alimentación inadecuada, falta de actividad física, tabaquismo, niveles de estrés altos) y otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y la obesidad suman factores de riesgo para producir un infarto agudo de miocardio.

Es importante la prevención para evitar problemas cardíacos, y actuar a tiempo si se presenta dolor en el pecho, falta de aire, dolor fuerte en la espalda. En esos casos hay que realizar una llamada urgente a un servicio de emergencia para que los médicos hagan una evaluación inmediata.

Los controles anuales con un especialista, luego de los 40 años, son fundamentales para detectar alguna situación que puede revertirse a tiempo. Y antes si hay antecedentes familiares de infartos o ACV.