La Capital | La Ciudad | Funes

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Las consultas por alquileres arrancaron antes que otros años. Las propiedades más demandas y el perfil de los interesados

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

15 de septiembre 2025 · 14:06hs
Las casas con pileta

Las casas con pileta, las más demandadas en Funes y Roldán. Foto: ZonaProp 

Con la llegada de septiembre, las consultas por alquileres temporarios en Funes y Roldán ya comenzaron a moverse con fuerza. Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), muchas familias iniciaron la búsqueda en julio, antes de que se cerraran los valores definitivos, anticipándose al aumento de precios en la costa atlántica.

Los valores en estas ciudades cercanas a Rosario se mantienen similares a los del año pasado, aunque con subas puntuales de hasta el 20%. Una casa de dos dormitorios, equipada con piscina, wifi, jardinero y piletero, ronda desde los 1.000 dólares la quincena, aunque se trata de un promedio: hay opciones más económicas y otras más exclusivas, sobre todo en barrios privados, cuya escasa oferta eleva los precios por la alta demanda.

El perfil de quienes alquilan en Funes y Roldán

Belén Rivero, referente de Cocir (matrícula 731), señaló en diálogo con La Capital que la mayoría de los alquileres se pactan por quincena o mes. “Tratamos de evitar el alquiler por día o por fin de semana porque muchas veces se utilizan para fiestas, lo que genera problemas en el cuidado de los inmuebles y con los vecinos”, remarcó.

El perfil más frecuente de quienes alquilan son familias con hijos que buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, muchas veces con padres que trabajan de forma remota, y también personas mayores que eligen un entorno sereno para descansar. En los últimos años, se sumó un nuevo fenómeno: personas que deciden pasar la temporada como una prueba antes de mudarse de manera definitiva a las afueras de Rosario.

“Lo que buscan principalmente es naturaleza, tranquilidad y seguridad. En Funes, por ejemplo, se puede caminar de noche con la tranquilidad de que no va a pasar nada, y hay espacios públicos pensados para disfrutar en familia”, destacan. A esta oferta se suman propuestas gastronómicas y recreativas en expansión.

Corredores de la región también detallaron que septiembre marca el inicio de la “temporada de consultas” para Navidad, Año Nuevo y enero. Además, se suman familias que llegan del exterior (Italia, España, entre otros) a visitar parientes y prefieren alojarse en Funes o Roldán antes que en Rosario

Por su parte, Natalia Corts (matrícula 1.308), titular de Corts Negocios inmobiliarios, detalló: “Siempre manejamos un mínimo de siete días de estadía para garantizar el buen cuidado de los inmuebles y la tranquilidad de la zona. Una casita sencilla con pileta y hasta cuatro personas arranca hoy en 60 a 65 mil pesos diarios. De ahí en adelante, los precios suben según comodidades y ubicación. El mercado de barrios privados es aparte”.

funes 2

Las propiedades más demandadas

Las inmobiliarias coinciden en que las casas sin piscina son muy difíciles de alquilar durante el verano, ya que este servicio es considerado esencial. También remarcan que las propiedades en barrios privados son las más codiciadas, pero su disponibilidad es escasa, lo que dispara los precios.

Otro cambio que se consolidó desde el año pasado es que el alquiler temporario dejó de ser una opción exclusiva del verano para transformarse en un mercado que se mueve durante todo el año. La seguridad, la expansión de la ciudad y los servicios disponibles hicieron que incluso familias que antes buscaban opciones en Rosario, hoy prefieran instalarse en Funes o Roldán.

Otra variable que empuja los precios es la escasez de unidades en barrios privados y las limitaciones internas que muchas administraciones aplican al alquiler de temporada. Resultado: poca oferta y valores más altos. En ese segmento, hoy se habla de entre 2.500 y 3.000 dólares por mes, ya en tipologías de 4 o 5 dormitorios, con mayor metraje y servicios.

Alquilar en Funes y Roldán o viajar

Estos valores implican que veranear un mes completo en Funes o Roldán parte desde los 2.000 dólares —equivalente a unos $2.900.000 — en una casa con pileta, jardín, conexión wifi y servicios de mantenimiento incluidos.

>> Leer más: Mar del Plata 2026: cuánto costará ir de vacaciones a la ciudad balnearia más elegida

Para tener un punto de referencia, en Mar del Plata los alquileres de temporada muestran un rango mucho más amplio, pero también más costoso en varios casos. Una casa en Punta Mogotes o en el Bosque Peralta Ramos ronda entre $2.400.000 y $6.000.000 por mes, según su tamaño, ubicación y servicios. Por otro lado, un departamento céntrico para cuatro personas se ubica alrededor de $1.900.000 mensuales, mientras que las opciones premium en la zona de Güemes o cercanas a la costa elevan aún más el presupuesto.

Así, el contraste deja en claro que pasar el verano cerca de Rosario puede resultar una alternativa más accesible y con la ventaja extra de la cercanía, evitando los traslados largos a la costa atlántica, aunque con una oferta más acotada y en un mercado que cada año se consolida no solo como opción de temporada, sino también como espacio de prueba para quienes evalúan mudarse de manera definitiva a las afueras de la ciudad.

El verano en otras localidades

Si bien Funes y Roldán concentran la mayor parte de la demanda, también hay movimiento en localidades cercanas como Timbúes, Arroyo Seco, Oliveros, Andino e incluso Ybarlucea. En estos casos, los precios suelen ser más bajos, pero también las comodidades y la infraestructura son distintas.

>> Leer más: Armar las valijas será más fácil: ya rige la nueva normativa autorizada

“Funes tiene un plus por la preferencia de la gente. La elección del mercado siempre termina impactando en el valor: a mayor demanda y menos oferta, los precios suben”, explicó Corts.

A diferencia de lo que ocurre en los otros puntos, en Funes y Roldán no solo se alquila la casa con jardín y pileta, sino que también se ofrece un ecosistema de servicios mucho más completo: supermercados, bares, propuestas gastronómicas y espacios recreativos que se suman a la experiencia de verano. Esa estructura explica por qué la balanza se inclina hacia estas dos ciudades, aun cuando localidades cercanas se encuentran a pocos kilómetros de Rosario.

Recomendación para evitar estafas

Desde Cocir insisten en la importancia de realizar las operaciones con corredores matriculados. “Todos los años se repiten casos de estafas en alquileres temporarios. La forma de evitarlas es contratar siempre a través de profesionales habilitados”, subrayan.

Noticias relacionadas
Leonardo Librici frente a las amplias oficinas de Remax Flor en Funes. Es broker y corredor inmobiliario CI 2091.

Remax Flor acompaña la expansión de Funes con un equipo consolidado

En San Lorenzo se dará una nueva feria de emprendedores con shows musicales y clases de baile

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar bandas en vivo todo el fin de semana

Javkin opinó sobre la agresión de los taxistas a un pasajero

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

La taxista defendió a quienes estaban con ella cuando llegó la policía.

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Ver comentarios

Las más leídas

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Lo último

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Las consultas por alquileres arrancaron antes que otros años. Las propiedades más demandas y el perfil de los interesados

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Por Nachi Saieg

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
POLICIALES

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Ovación
Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras
Ovación

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Newells comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Policiales
Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva