El Capi Tour llegó a más localidades del sur santafesino

En cada una de las localidades, el despliegue incluyó estaciones deportivas, actividades recreativas y la presencia de Capi, la mascota oficial del evento.

Con el impulso de la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el dispositivo promocional de los XIII Juegos Suramericanos 2026, conocido como Capi Tour llegó a distintas localidades del sur santafesino , en el marco de las actividades previas al evento que se disputará en septiembre.

La propuesta recorrió Teodelina, Firmat, Villa Cañás y Wheelwright , donde vecinos pudieron participar de actividades deportivas, recreativas y espacios de encuentro vinculados al deporte. En Venado Tuerto, el Tour ya había tenido su paso meses atrás.

En ese contexto, la legisladora sostuvo que “gestionamos la llegada de este tour porque entendemos que el deporte también es una herramienta de inclusión y de formación , y estos eventos permiten acercar nuevas experiencias a los chicos de cada localidad”.

Además, agregó que “no se trata solo de lo que va a pasar en septiembre, sino de todo lo que se empieza a construir desde ahora en cada rincón de la provincia”.

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Di Gregorio también remarcó el valor de federalizar estas propuestas: “Es importante que no quede todo concentrado en las grandes ciudades, sino que podamos generar este tipo de actividades en el sur santafesino, donde hay muchos chicos con ganas de participar y de involucrarse”.

En esta línea,señaló que “estos espacios sirven para despertar vocaciones, para promover hábitos saludables y también para que los vecinos conozcan la dimensión de los Juegos Suramericanos que va a organizar Santa Fe”, y concluyó: “Queremos que cada localidad se sienta parte de este evento y lo viva como propio”.

Rumbo a los Juegos Suramericanos

El Capi Tour forma parte de la estrategia del gobierno de Santa Fe para acercar los Juegos Suramericanos a toda la provincia, con una agenda que incluye exhibiciones, clases abiertas y propuestas lúdicas para todas las edades, con especial participación de niños y adolescentes.

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En cada una de las localidades, el despliegue incluyó estaciones deportivas, actividades recreativas y la presencia de Capi, la mascota oficial del evento, generando espacios de participación y difusión sobre lo que serán los Juegos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 disciplinas del 12 al 26 de septiembre de 2026 en diferentes sedes en la provincia de Santa Fe.

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