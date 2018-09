Diferentes precios del GNC de Venado a Buenos Aires

La disparidad en el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) en la Pampa Húmeda ofrece curiosidades muy difíciles de entender más allá de la desregulación que opera en el mercado de los combustibles; sean líquidos como gaseosos. Así pues se puede conseguir a 12,99 pesos el metro de GNC en Campana (Buenos Aires) pero a menos de 300 kilómetros de allí, en Casilda, la misma cantidad cuesta 18 ,90 pesos.

El periplo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de este diario comenzó en la ciudad de Venado Tuerto. Allí cargamos GNC a 16,57 pesos; si se quiere un valor relativamente normal si se lo compara con otros lugares de la provincia de Santa Fe. En ésta ciudad hay cuatro estaciones de GNC; dos pertenecen a un empresario que a su vez tiene otras estaciones de combustibles líquidos y las otras dos estaciones de GNC, una ubicado cerca de la terminal de ómnibus y la otra sobre ruta 8, pertenecen a otro empresario. Las cuatro estaciones suelen manejarse con el mismo precio, es decir 16,57 pesos en la actualidad.

El destino siguiente para reponer GNC fue en la ciudad de Casilda donde se nota un fuerte incremento del valor del metro de GNC llegando a costar en una conocida estación ubicada en el corazón de la ciudad a la friolera de 18,90 pesos por metro; quizás sea uno de los lugares más caros de la provincia para cargar gas y las otras estaciones de Casilda redondean los mismos valores.

Uno de los playeros de esa estación dijo no saber el motivo del alto precio del GNC y lo atribuyó, aunque sin asegurarlo, a la decisión del empresario de mantener ese valor alto si se lo compara con otros lugares del sur santafesino. El resto de las estaciones de GNC en Casilda, ciudad de 40 mil habitantes ubicada a unos 50 kilómetros de Rosario, rondan más o menos el mismo precio. Pesos más o pesos menos lo cierto es que está más caro que en localidades vecinas.

Disparidad de precios

Una vez arribado a Rosario este cronista se dispuso a recorrer algunas estaciones de servicio. Del relevamiento surgió que el valor más accesible se encontró en una estación de GNC ubicada sobre la avenida Rondeau.

El mismo costó hace unos días, si es que aún no aumentó, 14,85 pesos y es uno de los valores más bajos de la ciudad, aunque hay algunos lugares en donde cargar después de determinada hora implica un ahorro de algunas "monedas". No obstante en Rosario los precios de una estación a otra suelen ser muy cambiantes y está, a veces, vinculado a la zona.

Una vez en Rosario, el periplo continuó por la autopista hacia Buenos Aires y grande fue la sorpresa en la ciudad de Ramallo, a la vera de la carpeta asfáltica, el precio del metro era de 16,89; bastante más caro que en Rosario, un poco más caro que en Venado Tuerto y un poco por debajo de lo que fue el lugar más caro para reponer GNC, Casilda.

Igual marca a 80 kilómetros

En Campana el combustible extrañamente está a 12,99. Dicha ciudad se encuentra a unos 80 kilómetros de la CABA y a unos 140 kilómetros de Ramallo donde el GNC está casi cuatro pesos más caro por metro pese a que ambas estaciones pertenecen a la misma marca y las dos están ubicadas sobre la autopista Rosario-Buenos Aires.

En Buenos Aires y como no podía ser de otro modo, la variedad de precios es muy amplia y se puede encontrar GNC a 12,99 pesos, al igual que Campana, aunque el techo no es tan alto como en el resto del país ya que prácticamente no hay estaciones que superen los 15 pesos por metro cúbico de Gas Natural Comprimido.

Eso sí, el dólar, el mercado, o lo que sea en el país jamás da tregua y es probable que cuando usted termine de leer esta nota; en alguno de los lugares citados haya aumentado el precio. Aumentar si, bajar jamás.