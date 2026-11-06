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Paritarias: gremios negocian en base a porcentajes y sumas fijas

En el marco de un clima adverso, por las políticas del gobierno nacional, se cerraron nuevos acuerdos en comercio, telefónicos y sanidad

6 de noviembre 2026 · 21:07hs
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Acuerdo salarial para trabajadores de call center.

Acuerdo salarial para trabajadores de call center.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) firmó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Centros de Contacto (Cacc) que establece un aumento salarial del 5,7% y el pago de una suma extraordinaria de $50.000 para los trabajadores de call center comprendidos en el convenio colectivo 781/20.

El entendimiento contempla una actualización salarial distribuida en tres tramos del 1,9% cada uno, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026. Los porcentajes se calculan sobre una misma base: los salarios básicos de septiembre, más las sumas no remunerativas vigentes durante ese mes.

De esta manera, el incremento total será del 5,7% en diciembre, aunque los porcentajes no son acumulativos. Es decir, cada tramo se calcula sobre la base salarial de septiembre y no sobre el importe actualizado del mes anterior.

Además de la actualización de los salarios básicos, el acuerdo establece el pago de una suma no remunerativa de $50.000 por única vez, que se abonará en dos cuotas de $25.000. La primera se liquidará con los haberes correspondientes a octubre, mientras que la segunda se pagará junto con los salarios de noviembre.

Paritarias de los telefónicos

Por otra parte, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (Consitel) acordó con Claro, Movistar y Telecom un paquete de sumas extraordinarias para el bimestre en curso y la consolidación porcentual a partir de fin de año. El entendimiento impactará en el básico, viáticos y en el cálculo del "Día del Telefónico" para 2027. La Consitel está compuesta po Foeesitra, Fomtra, Cepetel, Upjet y Fateel. Esta última comprende a los telefónicos de Rosario de Sitratel, ambas organizaciones son conducidas por Claudio César.

De acuerdo con lo establecido en la instancia paritaria, durante el último bimestre del año la suma salarial contemplará dos desembolsos extraordinarios de carácter transitorio. Junto con los haberes de octubre, el personal de las empresas Claro, Movistar y Telecom, percibirán un pago único equivalente al 3,6% calculado sobre las escalas conformadas de cada categoría vigentes a octubre de 2026.

Con los sueldos de noviembre se abonará un segundo pago único de idéntica proporción (3,6%), tomado también sobre la base de la escala conformada de octubre.

El tramo central del acuerdo entrará en vigencia a partir del mes de diciembre de 2026, momento en el cual el 3,6% dejará de ser una suma fija no consolidada y se incorporará formalmente a las grillas salariales definitivas. La repartición de ese porcentaje en los recibos de sueldo variará según la especialidad y el tipo de actividad que realice cada trabajador.

Sanidad

En tanto, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Rosario y el Sur Provincial (Atsa Rosario) selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector privado. El gremio que nuclea a trabajadores no médicos de clínicas y sanatorios privados de Rosario y el sur provincial contempla una suba del 12% escalonado de septiembre pasado a enero 2027.

El incremento impactará directamente en los trabajadores enmarcados en los convenios colectivos 468, 470, 609, 657 y 571. También se logró, tomando como referencia septiembre de este año, incorporar la totalidad del aumento al adicional por presentismo.

En tanto, para trabajadores del sur provincial (CCT 471) se acordó un aumento en los rubros título y enfermería, de un 23,1%, y premio, del 43,69%.

El acuerdo además contempla los bonos de 80 mil pesos por mes en septiembre de este año y se sube 10 mil pesos al básico de noviembre y otros 10 mil pesos en enero de 2027. La nueva revisión paritaria pasó a febrero del próximo año.

Marcelo Liparelli, secretario general de Atsa Rosario, señaló: “Estamos conformes con este logro aunque, debido a la política del gobierno nacional, las paritaria son insuficientes porque no alcanzan a cubrir la necesidad de los trabajadores”

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