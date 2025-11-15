La Capital | La Región | empleados

Empleados municipales promueven la cultura emprendedora en Granadero Baigorria

Capacitaron a estudiantes en herramientas tributarias para emprender, fortaleciendo el vínculo entre gestión local, educación y desarrollo económico

15 de noviembre 2025 · 11:30hs
Estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha

Estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha, acompaña y genera oportunidades.

En el marco del programa “La Muni te invita a emprender”, la Oficina de Comercio de la Municipalidad de Granadero Baigorria llevó adelante una capacitación tributaria destinada a alumnos de 5º y 6º año de las escuelas secundarias de la ciudad.

La propuesta surgió por iniciativa de los propios empleados municipales del área de Comercio, quienes diseñaron y dictaron la capacitación con el objetivo de acercar su conocimiento y experiencia a los más jóvenes. Su entusiasmo y compromiso muestran que en Baigorria hay un equipo municipal que no solo gestiona, sino que también propone, enseña y se involucra con la comunidad.

El encuentro, desarrollado en la Biblioteca Municipal, abordó los pasos necesarios para habilitar un comercio, la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias y los beneficios de formalizar una actividad económica. La jornada tuvo un enfoque práctico, con ejemplos concretos y orientación personalizada.

Promover la cultura emprendedora

“Nos enorgullece poder transmitir lo que hacemos día a día. Los chicos se mostraron muy interesados y participaron con muchas preguntas. Queremos que vean que emprender no es algo lejano, sino una posibilidad real que pueden concretar con el acompañamiento del municipio”, expresó Julieta, integrante del área de Comercio y una de las disertantes.

El subsecretario de Hacienda, Brian Braten, destacó la importancia de esta iniciativa interna: “Es muy valioso que las ideas surjan desde los propios empleados. Demuestra su nivel de compromiso con la ciudad y con la gestión. Con acciones como esta buscamos reforzar esa relación cercana con la comunidad y motivar a los jóvenes a emprender en su ciudad, con el apoyo del municipio en cada paso.”

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Couselo, subrayó la articulación entre áreas municipales y el acompañamiento de las instituciones educativas. “Estas experiencias vinculan la formación escolar con la vida real. Los alumnos conocen cómo funciona el Estado local y descubren herramientas concretas para proyectarse hacia el futuro. Agradecemos a las directoras que, en el marco de las prácticas profesionales de la currícula anual, aceptaron rápidamente la propuesta y se sumaron con entusiasmo”, dijo el funcionario.

Compromiso de los municipales

Desde el municipio adelantaron que éstas jornadas continuarán desarrollándose con distintas escuelas de la ciudad, consolidando el compromiso del municipio con la educación, la inclusión y el impulso al emprendedurismo local. También, que está abierta la invitación para otros sectores de la comunidad que deseen sumarse a la iniciativa.

Destacaron que estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha, acompaña y genera oportunidades. “La iniciativa surgida desde los propios empleados demuestra que Baigorria cuenta con un capital humano comprometido y creativo, capaz de transformar la gestión en motor de desarrollo”, observaron. “Nuestra idea es clara —señaló el intendente Adrián Maglia—: fortalecer el vínculo con la comunidad, formar ciudadanos activos y brindar a los jóvenes herramientas reales para que puedan crecer y emprender en su propia ciudad”.

>> Leer más: Baigorria más conectada con 25 espacios públicos que ya ofrecen internet gratuita

Noticias relacionadas
Los bancos cierran este jueves por el Día del Bancario

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

La interpretación teatral estará a cargo de Victoria Diale, el canto será responsabilidad de Tomás Diale y el coro estará dirigido por Silvio Mangialardi.

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

La localidad registra uno de los mejores tiempos de respuesta del 911 de la provincia en las incidencias de prioridad alta

Villa Gobernador Gálvez registró una disminución del delito a partir del incremento de la presencia policial

El simulacro de incendio y emergencia “fue un ejemplo de colaboración interinstitucional y de formación integral en medicina prehospitalaria, preparando a los estudiantes y a la comunidad para actuar con eficacia y solidaridad ante situaciones de emergencias”.

Baigorria: Un centenar de especialistas participaron en un simulacro de emergencias

Ver comentarios

Las más leídas

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Lo último

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

La organización definió la medida preventiva ante el pronóstico previsto para esta noche y la madrugada. El Servicio Meteorológico anunció tormentas fuertes

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche
Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Ovación
Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Rugby: Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera, dijo el capitán de Uni

Rugby: "Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera", dijo el capitán de Uni

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newells del peor infierno

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor infierno

Policiales
Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

La Ciudad
Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Por el alerta naranja se suspendió la jornada de Colectividades para el sábado a la noche

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca
POLICIALES

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados