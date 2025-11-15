Empleados municipales promueven la cultura emprendedora en Granadero Baigorria

Estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha, acompaña y genera oportunidades.

En el marco del programa “La Muni te invita a emprender” , la Oficina de Comercio de la Municipalidad de Granadero Baigorria llevó adelante una capacitación tributaria destinada a alumnos de 5º y 6º año de las escuelas secundarias de la ciudad.

La propuesta surgió por iniciativa de los propios empleados municipales del área de Comercio, quienes diseñaron y dictaron la capacitación con el objetivo de acercar su conocimiento y experiencia a los más jóvenes . Su entusiasmo y compromiso muestran que en Baigorria hay un equipo municipal que no solo gestiona, sino que también propone, enseña y se involucra con la comunidad.

El encuentro, desarrollado en la Biblioteca Municipal, abordó los pasos necesarios para habilitar un comercio , la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias y los beneficios de formalizar una actividad económica. La jornada tuvo un enfoque práctico, con ejemplos concretos y orientación personalizada.

“Nos enorgullece poder transmitir lo que hacemos día a día. Los chicos se mostraron muy interesados y participaron con muchas preguntas. Queremos que vean que emprender no es algo lejano, sino una posibilidad real que pueden concretar con el acompañamiento del municipio”, expresó Julieta, integrante del área de Comercio y una de las disertantes.

El subsecretario de Hacienda, Brian Braten, destacó la importancia de esta iniciativa interna: “Es muy valioso que las ideas surjan desde los propios empleados. Demuestra su nivel de compromiso con la ciudad y con la gestión. Con acciones como esta buscamos reforzar esa relación cercana con la comunidad y motivar a los jóvenes a emprender en su ciudad, con el apoyo del municipio en cada paso.”

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Couselo, subrayó la articulación entre áreas municipales y el acompañamiento de las instituciones educativas. “Estas experiencias vinculan la formación escolar con la vida real. Los alumnos conocen cómo funciona el Estado local y descubren herramientas concretas para proyectarse hacia el futuro. Agradecemos a las directoras que, en el marco de las prácticas profesionales de la currícula anual, aceptaron rápidamente la propuesta y se sumaron con entusiasmo”, dijo el funcionario.

Compromiso de los municipales

Desde el municipio adelantaron que éstas jornadas continuarán desarrollándose con distintas escuelas de la ciudad, consolidando el compromiso del municipio con la educación, la inclusión y el impulso al emprendedurismo local. También, que está abierta la invitación para otros sectores de la comunidad que deseen sumarse a la iniciativa.

Destacaron que estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha, acompaña y genera oportunidades. “La iniciativa surgida desde los propios empleados demuestra que Baigorria cuenta con un capital humano comprometido y creativo, capaz de transformar la gestión en motor de desarrollo”, observaron. “Nuestra idea es clara —señaló el intendente Adrián Maglia—: fortalecer el vínculo con la comunidad, formar ciudadanos activos y brindar a los jóvenes herramientas reales para que puedan crecer y emprender en su propia ciudad”.

