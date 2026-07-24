Por un error judicial, liberaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas

El padre de Sofía Delgado, asesinada en 2024, estaba en prisión pero se venció el plazo de una medida cautelar y no se pidió su extensión, por lo que el juez debió ordenar su liberación

El caso de Sofía Delgado , la joven sanlorencina asesinada el 30 de octubre de 2024 en Puerto San Martín, derivó en su momento en una nueva instancia judicial cuando su padre fue detenido acusado de violar en reiteradas ocasiones tanto a Sofía como a su hermana. La más reciente novedad es que Esteban Delgado, quien permanecía detenido desde diciembre de 2024, quedó libre. Dado que venció el plazo de la medida cautelar y el Ministerio Público de la Acusación no solicitó su extensión , el juez Ariel Cattáneo se vio obligado a ordenar su inmediata liberación.

Gabriel Filippini, abogado querellante y representante de la familia de Sofía, consideró que se trató de una falla inaceptable del sistema. El vencimiento de los plazos coincidió con un cambio de fiscal derivado de una reorganización interna del Ministerio Público de la Acusación (MPA) . "Las víctimas son ajenas a esas reorganizaciones. Habrá responsabilidades sobre esta cuestión", sentenció el letrado.

Delgado fijó su nuevo domicilio a 300 metros de la casa donde residen los hermanos de Sofía. Una de las mujeres involucradas en la causa sostuvo que está aterrorizada. "A partir del asesinato de Sofía, los chicos no querían salir de su domicilio. Una de las víctimas no estaba escolarizada y tuvimos que interponer una medida cautelar para que la aceptaran en el colegio porque el ciclo ya había iniciado", detalló Filippini.

Según publica Pregón, la liberación de Esteban Ramón Delgado desató una fuerte polémica en el ámbito judicial. La Fiscalía Regional 2 inició actuaciones internas para determinar qué ocurrió durante la tramitación del expediente y por qué no se presentó en tiempo y forma el pedido de prórroga que hubiera permitido mantener detenido al imputado.

La causa por abuso sexual

En diciembre de 2024, la Justicia ordenó la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado. La medida no se refería al femicidio que estremeció a San Lorenzo, sino a una denuncia anterior por abuso sexual de dos de sus hijas mientras eran menores de edad. El arresto del hombre de 50 años reabrió un capítulo del historial de agresiones y maltrato a la joven asesinada en Puerto General San Martín. El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero señaló que tanto ella como sus hermanas vivían en "estado de vulnerabilidad" por el "sometimiento" del detenido.

El padre de la joven asesinada en el Cordón Industrial quedó bajo prisión preventiva por abuso sexual gravemente ultrajante. El caso se considera doblemente agravado porque convivía con sus hijas cuando aún no eran mayores de edad. También se le atribuyeron el delito de corrupción de menores en concurso ideal. En primer lugar, la Fiscalía de San Lorenzo denunció que Sofía Micaela Delgado fue agredida desde los 10 hasta los 13 años. Esta acción se repitió una cantidad de veces indeterminada y no fue la única víctima dentro de la casa.

En cuanto a la otra niña, el MPA presume que su padre abusó de ella durante cuatro años. La evidencia reunida hasta el momento indica que la conducta del hombre era reiterada y sistemática. La hermana menor de Sofía fue agredida hasta los 13 años. Luego, ambas se fueron a vivir a otra casa con su hermana mayor. Lo mismo hizo otro de los hijos del detenido, harto del maltrato físico que sufría en su hogar.

Entre los antecedentes del caso el juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, había dispuesto en 2022 una prohibición de acercamiento a las víctimas y la medida incluía a la madre.