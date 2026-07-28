Alvear fortalece su infraestructura con obras para mejorar el tratamiento de efluentes y más aulas en escuelas

Con la apertura de sobres de dos procesos licitatorios el municipio avanza con proyectos de saneamiento y educación

La intervención permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, fortaleciendo una infraestructura clave para garantizar un servicio más eficiente.

Durante la semana pasada, la ciudad de Alvear encaró dos procesos licitatorios que permitirán avanzar en infraestructura esencial , tanto en materia de saneamiento como de educación .

El miércoles 22 de julio se llevó adelante la apertura de sobres correspondiente al programa provincial 1000 Aulas , mediante el cual la Escuela N° 606 incorporará dos nuevas aulas para mejorar y ampliar su infraestructura edilicia . La obra demandará una inversión de 104 millones de pesos y se desarrollará de manera articulada con el gobierno de Santa Fe , con el objetivo de brindar mejores condiciones de aprendizaje para estudiantes y docentes, acompañando el crecimiento de la educación pública en la localidad.

“Estas inversiones reflejan el compromiso de seguir gestionando obras que fortalezcan los servicios públicos y la infraestructura local, acompañando el crecimiento de Alvear con proyectos que generan beneficios concretos para los vecinos”, indicaron desde el municipio.

En tanto que el 23 de julio, se realizó la apertura de sobres de la licitación para la obra de mejora y reacondicionamiento de la laguna de efluentes cloacales . Del proceso participaron cuatro empresas oferentes y el presupuesto oficial asciende a 97 millones de pesos .

La intervención permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, fortaleciendo una infraestructura clave para garantizar un servicio más eficiente, seguro y sustentable, además de contribuir al saneamiento y al cuidado ambiental de toda la comunidad.

Infraestructura estratégica

Sobre esta obra, la secretaria de Economía de la Municipalidad , Lucrecia Paolini, destacó: "Queremos destacar que la presente obra reviste una importancia estratégica para los vecinos de la localidad de Alvear, en virtud de su impacto directo en la mejora de su infraestructura y en la garantía del correcto funcionamiento y sustentabilidad del sistema a futuro. Contribuirá a generar un beneficio y un mejoramiento sanitario de toda la localidad".

Añadió para concluir que “tanto las mejoras en el sistema de saneamiento como la ampliación de la infraestructura educativa representan acciones fundamentales para construir una comunidad con más oportunidades y una mejor calidad de vida”.

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