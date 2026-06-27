Confirman una segunda muerte por el vuelco en Casilda y trasladan heridos a Rosario

La Policía de Santa Fe reportó este sábado la muerte de una joven de 17 años por el vuelco de un automóvil en Casilda . De esta manera, ya son dos las personas fallecidas por el siniestro vial en la ruta provincial S26 . Además, otras víctimas fueron trasladadas a Rosario.

Fuentes oficiales confirmaron el deceso de Lola Gironacchi y Ramiro Tripiana , un muchacho de 24 años que iba con ella en un Peugeot 208. La nómina de heridos se completa con Mora W. (17), Sabrina C. (17), Zaira L. (17) y Fausto G. (20).

Dos mujeres fueron transportadas en helicóptero desde Casilda a Rosario durante el transcurso de la mañana para darles tratamiento urgente. Se trató de un traslado doble , según precisaron desde UTV, que contó con el repostaje de combustible en caliente por la gravedad de los heridos.

El helicóptero salió de la base ubicada del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) hacia la zona del siniestro vial. Cuando el personal aterrizó a la vera de la ruta, realizaron una evaluación y se procedió al traslado inmediato de Mora W porque tenía una lesión lumbar "extremadamente grave".

Después del viaje hasta el helipuerto de avenida Pellegrini y Crespo, la paciente fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Centenario para una intervención quirúrgica de urgencia. En el viaje posterior, tras la recarga de combustible en el aeropuerto, los paramédicos auxiliaron a la otra adolescente por politraumatismos y le brindaron asistencia mecánica respiratoria.

>> Leer más: Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Mediante el mismo protocolo que se puso en práctica con la primera víctima, la segunda fue derivada hacia el Sanatorio Plaza. Desde UTV precisaron que es "la segunda vez en ocho años" que implementan este tipo de traslados como consecuencia de siniestros viales en la región.

En este caso, el operativo de urgencia se dividió para ayudar a los dos hombres y las cuatro mujeres que sufrieron el vuelco. Así como las adolescentes recibieron asistencia y las llevaron a Rosario, el resto del personal trasladó al resto de los ocupantes del coche hasta el Hospital San Carlos de Casilda.