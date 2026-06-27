Newell's arrancó su primer amistoso de pretemporada con un empate

Newell's igualó ante Sarmiento de Junín. El ensayo se realizó este sábado en el Coloso, a puertas cerradas

El Colorado Facundo Sava, DT de Sarmiento, dialoga con Frank Kudelka, conductor de Newell's, antes del amistoso.

Newell's arrancó con una igualdad la serie de amistosos en busca de su puesta a punto futbolística pensando en el Clausura . A poco menos de un mes para el inicio del torneo, el equipo rojinegro está cambiando de enfoque dentro de sus trabajos de pretemporada, y está pasando de lo físico a darle ruedo y protagonismo a la pelota.

En la mañana de este sábado se llevó a cabo un ensayo con Sarmiento de Junín en el Coloso. En esta primera prueba, los titulares del conjunto leproso empataron 1 a 1. Walter Núñez puso en ventaja a los locales en el inicio del segundo tiempo con un golazo y Renzo Orihuela emparejó el marcador sobre la hora.

El amistoso se jugó a puertas cerradas para los hinchas y para la prensa . Los entrenadores organizaron dos partidos de 60 minutos, divididos cada uno en dos etapas de media hora. En el primero se usaron titulares y en el segundo se apeló a una apuesta alternativa.

Sin refuerzos y con una inhibición en FIFA que todavía no le permite formalizar incorporaciones, en esta ocasión, el técnico Frank Kudelka decidió apoyarse en la base que venía utilizando en los últimos duelos del torneo Apertura.

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A ese panorama hay que sumarle los que ya se fueron o están arreglando su salida del club (Franco García, Gabriel Risso Patrón y Fabián Noguera); los lesionados, entre los que hay que contar al zaguero Oscar Salomón, que sufrió una lesión muscular pero no fue informado oficialmente y, Saúl Salcedo, que chocó en su traslado a Paraguay y ya se encuentra en Rosario, con atención y supervisión médica.

Entre esas complicaciones, Newell’s trata de enfocar en fortalecer el frente interno mientras espera con los brazos abiertos nombres que le permitan tener mayores ambiciones y salir de la irregularidad del primer semestre.

Newell’s tendrá más amistosos

Vale remarcar que en el cronograma de la pretemporada, además, hay otros cuatro amistosos más. Luego de Sarmiento en Rosario, el plantel viajará el 3 de julio una semana a Cardales (provincia de Buenos Aires) y en ese tramo se medirá el 4 de julio, con Argentinos Juniors, el 8 con Vélez, y el 11 con Independiente de Avellaneda.

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Después, la Lepra volverá a Rosario, donde el 18 realizará el último amistoso de su pretemporada, aún con adversario a determinar, en el estadio Marcelo Bielsa y también a puertas cerradas.

Walter Núñez marcó el gol en el choque entre titulares.

¿Cuál fue la formación de Newell's?

Hoy, frente el equipo que dirige Facundo Sava, el Rojinegro apeló a la base anterior, tanto en nombres como en el dibujo táctico, ya que los titulares se apoyaron en un sistema 4-2-3-1, que parece ser el sistema que prefiere.

Esta es la primera pretemporada de Kudeka al frente del plantel y desde ahora se pueden empezar a analizar con más profundidad sus decisiones, lineamientos y preferencias, tras la elogiable reacción que consiguió sobre el final de torneo, con seis cotejos sin perder, con tres triunfos y tres empates.

En este marco, los titulares fueron: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

¿Y los suplentes?

Para el segundo cotejo, bajo la misma modalidad, la Lepra superó 2 a 0 a Sarmiento, con goles de Francisco Scarpeccio y Jerónimo Gómez Mattar.

En esa oportunidad, el cuerpo técnico apostó por un 4-4-2, distinto al formato que usó con los titulares, y eso también refleja la versatilidad que pretende impregnar Kudelka entre sus dirigidos.

En ese momento, Newell’s alineó a Williams Barlasina; Armando Méndez, Valentín Rosso, Ian Glavinovich, y Martín Luciano; Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar, Marcelo Esponda, y Luciano Herrera; Francisco Scarpeccio, y Juan Ignacio Ramírez.