Fin del Remediar: qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

El programa de atención primaria, nacido en 2002, entregaba 128 remedios a centros de salud pero ahora sólo entregará 6 para enfermedades cardiovasculares

El Remediar entregaba medicamentos a los centros de salud de atención primaria en todo el país

El gobierno nacional dispuso a través de la resolución 1447/26 la reducción de medicamentos contemplados en el programa Remediar , una política que nació en 2002 y entregaba activos directamente a casi 6 mil centros de salud de todo el país, incluidos los de Santa Fe . Así, el Ministerio de Salud de la Nación pasará de entregar 128 remedios a tan sólo 6 . "Todos los meses, desde febrero de 2024, hay una definición en términos sanitarios de debilitar los programas nacionales", sostuvo el concejal y exsecretario de salud de Rosario, Leonardo Caruana.

En concreto, el programa Remediar se reconvierte y pasa a llamarse Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030. Los 128 medicamentos que entregaba de manera gratuita el Estado nacional a los centros de salud primarias de cada provincia pasan a ser 6 y con eje en las enfermedades cardiovasculares, que según explica el gobierno nacional es la principal causa de muerte de los argentinos.

Entre los remedios que quedan fuera de este plan se encuentran drogas como la levotiroxina, los anticonceptivos, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol, el fluconazol, la loratadina y muchos otros. " Tienen que ver con los cuidados para la diabetes, tiroides, salud sexual y reproductiva, medicamentos pediátricos", apuntó Caruana en radio La Red Rosario y agregó: "No es medicación de alta complejidad" .

"Forma parte de una matriz común que tiene que ver con la eliminación de derechos. Algunos lo llaman crueldad. El año pasado se empezó a deteriorar el remediar junto a otras políticas sanitarias", completó Caruana.

Remediar, un programa para la atención primaria

El programa Remediar nació en 2002 con el objetivo de llevar medicamentos a todos los centros de salud primaria del país. El gobierno nacional, mediante licitaciones, compraba los remedios y los distribuía en todas las provincias por igual con el objetivo de un acceso a la atención igualitaria.

Caruana aseguró que Javkin no soslayó las políticas sanitarias que marcaron las anteriores gestiones municipales. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Caruana lamentó el desmantelamiento de este programa con el que convivió sus ocho años al frente de la Secretaría de Salud de Rosario y aseguró que "con equipos de médicos de cabecera, ginecólogos, pediatras y tecnología adecuada, en este caso los medicamentos esenciales, la atención primaria puede resolver el 85% de los problemas de salud de los barrios".

Reducir la cantidad de medicamentos que entregará el gobierno nacional para Caruana es "dejar liberado a las posibilidades de los estados provinciales y de la gente el acceso al resto de los medicamentos".

El fin del Remediar impacta en Santa Fe

"Remediar era un programa que funcionaba bien", lamentó Caruana. Además, el actual concejal puso en valor que desde Rosario y Santa Fe, mediante los laboratorios de producción pública, participaban y ganaban licitaciones para distribuir remedios locales en todo el país. "Ahora es todo lo inverso y genera dificultades porque no es lo mismo atenderse en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires que en otras provincias", destacó.

El actual concejal por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) afirmó que el fin del Remediar es "un error desde todo punto de vista" porque generará que "provincias más ricas tengan más acceso a la salud" sin tener en cuenta que "la atención sanitaria no es un fenómeno individual donde uno accede a un medicamento y del otro lado de la frontera provincial no puede hacerlo".

"El fin de la farmacia pública del barrio"

En la lista de medicamentos que el gobierno nacional distribuirá se encuentran drogas para tratar la hipertensión arterial, un accidente cerebro vascular o el aumento del colesterol, entre otros fármacos para enfermedades cardiovasculares.

Del otro lado, quedan en el camino más de un centenar de antiparasitarios, antibióticos y analgésicos de uso cotidiano. "El fin del Remediar mata a la farmacia pública del barrio que teníamos hace 20 años", subrayó Caruana.

Por otro lado, analizó el concejal, "si cada provincia elije qué comprar se pierde un mínimo de acceso a la salud" y se verá afectado cada sistema sanitario: "Hay enfermedades que generan complicaciones que terminan con pacientes internados o en terapias intensivas. También en servicios de alta complejidad, porque lo básico y preventivo deja de estar al alcance de los vecinos".

Caruana explicó que las estrategias de atención primaria se tratan de espacios cercanos a los barrios que buscan adherencia a los tratamientos. Sin posibilidad de fármacos al alcance de los vecinos, la salud "pasa a ser un bien de mercado y se rige por las posibilidades económicas".

Remediar: qué medicamentos dejan de entregarse

Entre los más de 120 que quedan ahora fuera del reparto gratuito del Remediar están la levotiroxina, utilizada para tratar trastornos de la tiroides; la metformina, indicada para pacientes con diabetes; la amoxicilina, uno de los antibióticos más utilizados; el salbutamol, empleado para afecciones respiratorias; hierro, para tratamiento de la anemia ferropénica, suplementos de calcio o vitamina D y distintos anticonceptivos.

A continuación la lista de los activos eliminados de la entrega gratuita:

>> Aciclovir (comprimido, 400 mg)

>> Ácido fólico (comprimido, 1 mg)

>> Ácido fusídico (crema dérmica, 2%)

>> Ácido valproico (jarabe, 250 mg/ml)

>> Albendazol (comprimido, 400 mg)

>> Alopurinol (comprimido ranurado, 300 mg)

>> Amiodarona (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Amlodipina (comprimido, 5 mg)

>> Amoxicilina (comprimido, 500 mg)

>> Amoxicilina (suspensión, 500 mg/5 ml)

>> Amoxicilina + ácido clavulánico (comprimido, 875 mg de amoxicilina + 125 mg de ác. Clavulánico)

>> Amoxicilina + ácido clavulánico (suspensión, 400 mg de amoxicilina + 57 mg de ác. Clavulánico / 5 ml)

>> Atenolol (comprimido ranurado, 50 mg)

>> Azitromicina (comprimido, 500 mg)

>> Azitromicina (suspensión, 200 mg/5 ml)

>> Benznidazol (comprimido disgregable, 12,5 mg)

>> Benznidazol (comprimido, 50 mg)

>> Benznidazol (comprimido, 100 mg)

>> Betametasona (solución oral, 0,5 a 0,6 mg/ml)

>> Betametasona (valerato) (crema dérmica, 0,1%)

>> Bisoprolol fumarato (comprimidos recubiertos, 5 mg)

>> Budesonide (aerosol bronquial, 200 mcg / dosis)

>> Budesonide + formoterol (aerosol bronquial, 160 + 4,5 mcg / dosis)

>> Calcio (como sales de citrato o carbonato) (comprimidos, 500 a 1000 mg de calcio elemental)

>> Carbamazepina (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Carvedilol (comprimido ranurado, 6,25 mg)

>> Carvedilol (comprimido ranurado, 25 mg)

>> Cefalexina (comprimido, 500 mg)

>> Cefalexina (suspensión, 500 mg/5 ml)

>> Ceftriaxona (polvo para inyectable, 1 g)

>> Ciprofloxacina (comprimido, 500 mg)

>> Ciprofloxacina + hidrocortisona (solución ótica, 0,2 % de ciprofloxacina + 1% de hidrocortisona)

>> Clindamicina (cápsula, 300 mg)

>> Clotrimazol (crema dérmica, 1%)

>> Clotrimazol (óvulo o comprimido vaginal, 100 mg)

>> Clotrimazol (óvulo o comprimido vaginal, 200 mg)

>> Desogestrel (comprimido, 0,075 mg)

>> Dexametasona (solución inyectable, 8 mg / 2 ml)

>> Difenhidramina (solución oral, 12,5 mg/5 ml)

>> Divalproato de sodio (comprimido, 500 mg)

>> Doxiciclina (comprimido, 100 mg)

>> Enalapril (comprimido ranurado, 10 mg)

>> Eritromicina (solución oftálmica, 50 mg / 5 ml)

>> Espironolactona (comprimido, 25 mg)

>> Estradiol valerato (comprimido recubierto, 2 mg)

>> Estreptomicina (polvo para inyectable, 1 g)

>> Etambutol (comprimido, 400 mg)

>> Etinilestradiol + gestodeno (comprimido, 0,020 mg de etinilestradiol + 0,075 mg de gestodeno)

>> Etinilestradiol + levonorgestrel (comprimido, 0,03 mg de etinilestradiol + 0,15 mg de levonorgestrel)

>> Etonogestrel (implante subdérmico, 68 mg)

>> Fenitoina (comprimido o cápsula, 100 mg)

>> Fluconazol (comprimido, 150 mg)

>> Furazolidona (suspensión, 16,5 mg/5 ml)

>> Furosemida (comprimido ranurado, 40 mg)

>> Gliclazida (comprimido de liberación modificada, 60 mg)

>> Hierro (como sulfato ferroso) (solución oral, 12,5 g / 100 ml)

>> Hierro (como sulfato o fumarato ferroso) + ácido fólico (comprimido o cápsula, 60 a 130 mg de hierro elemental + ácido fólico 400 a 1200 mcg)

>> Hierro (como fumarato, polimaltosato o sulfato) (comprimido o cápsula, 60 a 130 mg)

>> Hioscina (butilescopolamina) (comprimido o gragea, 10 mg)

>> Homatropina (metilbromuro) (comprimido o gragea, 4 mg)

>> Ibuprofeno (comprimido o cápsula, 400 mg)

>> Ibuprofeno (suspensión, 100 mg/5 ml)

>> Ipratropio bromuro (solución para nebulizar, 25 mg / 100 ml)

>> Isoniazida (comprimido, 100 mg)

>> Isoniazida (comprimido, 300 mg)

>> Isoniazida + rifampicina (comprimido, 150 mg de isoniazida + 300 mg de rifampicina)

>> Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (comprimido, 75 mg de isoniazida + 150 de rifampicina + 400 de pirazinamida)

>> Isosorbide dinitrato (comprimido sublingual, 5 mg)

>> Labetalol (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Levodopa + carbidopa (comprimido ranurado, 250 mg de levodopa + 25 mg de carbidopa)

>> Levonorgestrel (comprimido, 0,03 mg)

>> Levonorgestrel (comprimido, 0,75 mg)

>> Levonorgestrel (comprimido, 1,50 mg)

>> Levonorgestrel (sistema de liberación intrauterino) (inserto intrauterino, 52 mg)

>> Levotiroxina (comprimido, 25 mcg)

>> Levotiroxina (comprimido, 50 mcg)

>> Levotiroxina (comprimido, 100 mcg)

>> Loperamida (comprimido, 2 mg)

>> Loratadina (comprimido, 10 mg)

>> Loratadina (jarabe, 1 mg/ml)

>> Losartan (comprimido, 50 mg)

>> Mebendazol (comprimido ranurado, 200 mg)

>> Mebendazol (suspensión oral, 100 mg/5 ml)

>> Medroxiprogesterona acetato (solución inyectable, 150 mg/ml)

>> Meprednisona (comprimido ranurado, 4 mg)

>> Meprednisona (comprimido ranurado, 8 mg)

>> Metformina (comprimido ranurado, 500 mg)

>> Metformina (comprimido ranurado, 1000 mg)

>> Metformina (comprimido de liberación prolongada, 850 mg)

>> Metildopa (comprimido, 500 mg)

>> Metoclopramida (solución oral, 0,20%)

>> Metoclopramida (solución oral, 0,50%)

>> Metronidazol (comprimido ranurado, 500 mg)

>> Metronidazol (solución oral, 125 mg/5 ml)

>> Metronidazol (óvulo o comprimido vaginal, 500 mg)

>> Miconazol (crema dérmica, 2%)

>> Miconazol (óvulo o comprimido vaginal, 400 mg)

>> Misoprostol (comprimidos vaginales, 200 mcg)

>> Nicotina (parches, 21 mg/día)

>> Nifurtimox (comprimido, 120 mg)

>> Nistatina (suspensión oral, 100.000 ui/ml)

>> Nitrofurantoina (comprimido, 100 mg)

>> Noretisterona enantato + estradiol valerato (solución inyectable, 50 mg de noretisterona + 5 mg de estradiol)

>> Norfloxacina (comprimido, 400 mg)

>> Omeprazol (comprimido, 20 mg)

>> Paracetamol (comprimido, 500 mg)

>> Paracetamol (solución oral, 100 mg/ml)

>> Penicilina g benzatínica (polvo para inyectable, 2.400.000 ui)

>> Permetrina (crema fluida, 5%)

>> Pirazinamida (comprimido, 250 mg)

>> Pirazinamida (comprimido, 400 mg)

>> Polivitamínico: vitaminas a, c y d (solución oral, vitamina a (3000 a 5000 ui) + vitamina c (50 a 80 mg) + vitamina d (400 a 1000 ui) cada 0,6 ml – sin flúor)

>> Prednisona (comprimido ranurado, 5 mg)

>> Progesterona micronizada (cápsulas blandas, 200 mg)

>> Rifampicina (comprimido, 300 mg)

>> Rifampicina (jarabe, 100 mg/5 ml)

>> Salbutamol (solución para nebulizar, 5 mg/ml)

>> Salbutamol (aerosol bronquial, 100 mcg / dosis)

>> Sales de rehidratación oral (sro) (polvo, composición en sales registradas en anmat como sro)

>> Simvastatina (comprimido, 20 mg)

>> Sulfametoxazol + trimetoprima –cotrimoxazol- (comprimido ranurado, 800 mg smx + 160 mg tmp)

>> Sulfametoxazol + trimetoprima –cotrimoxazol- (suspensión oral, 200 mg smx + 40 mg tmp / 5 ml)

>> Tobramicina (solución oftálmica, 0,30%)

>> Valproato de magnesio (comprimido, 400 mg)

>> Vitamina d (solución oral, 300 a 500 ui/gota)