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Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

El Canalla, dirigido por Ezequiel Gentilo se quedó con título en el círculo superior después de 15 años. Por su parte el Club del Gran Rosario comandado por Pablo Castella hizo historia al ganar la B y San Roque volvió a hacer ruido

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de octubre 2026 · 06:15hs
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Rosarina de Fútbol. Central se quedó con título en la Primera A a dos fechas de finalizar el torneo anual. El DT Ezequiel Gentilo fue el responsable de la gran campaña Auriazul.

Gentileza: CARC Juveniles

Rosarina de Fútbol. Central se quedó con título en la Primera A a dos fechas de finalizar el torneo anual. El DT Ezequiel Gentilo fue el responsable de la gran campaña Auriazul.
Club del Gran Rosario.  La institución de la ciudad de Funes gritó campeón en la Primera B. En dos temporadas dio un gran salto para jugar en la A.  

Club del Gran Rosario.  La institución de la ciudad de Funes gritó campeón en la Primera B. En dos temporadas dio un gran salto para jugar en la A.  
San Roque

San Roque, un histórico de la Rosarina logró el ascenso y en el 2027  jugará  en la B. 

Rosario Central y Club del Gran Rosario escribieron sus nombres y quedaron en la historia como los campeones de los principales torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. Los canallas vuelven a gritar campeones después de 15 años, la última vez se dio en la temporada 2011 y sumó la estrella número 28.

Por su parte, Club del Gran Rosario que quedó con el titulo de la Primera B y en la tercera categoría, San Roque se llevó el primer ascenso en la Copa Jesús Fava en la Primera C.

Una jornada con muchas definiciones

La jornada del fin de semana tuvo definiciones en los tres principales certámenes. Rosario Central que había adelantado su partido ante Provincial y lo ganó por 3 a 0 con goles de Oliverio Taglialegne y Tomás Salteño (2), debía esperar el resultado del encuentro entre Morning Star y Pablo VI. Le llevaba 9 puntos a Provincial y Pablo VI.

Los papales necesitaban ganar para seguir en la lucha para quedarse con el bicampeonato. Pero el Verde del Viaducto se despachó con tremendo triunfo por 3 a 1 y de esta forma el equipo dirigido Ezequiel Gentilo gritó campeón a dos fechas de finalizar el torneo.

>> Leer más: Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Ezequiel Gentilo, DT Canalla

En medio de la euforia por el título ganado, Ezequiel Gentilo, técnico campeón se refirió el torneo ganado. “Las sensaciones son de mucha alegría y más cuando se logró el objetivo que nos trazamos en el arranque de la temporada. Desde que llegué al club, la actual comisión fue valorizar a la Rosarina, no éramos campeones desde la temporada 2011 y ese fue el objetivo principal. Había que inculcar a los jugadores y la coordinación, ese fue el mensaje del presidente Gonzalo Belloso”, dijo Gentilo.

“En la temporada pasada logramos ganar la Permanencia eso nos hizo encarar el año de otra manera. Nos propusimos ir por todo los resultados se fueron dando con el correr de los partidos. Y a dos fechas del final pudimos gritar campeones. El torneo de Rosarina es muy importante y te da un plus extra a los jugadores, por el carácter, en lo profesional y en la adversidad. Central volvió a salir campeón porque todos tiramos para delante y los resultados están a la vista”, confió el técnico campeón del círculo superior.

Club del Gran Rosario. La institución de la ciudad de Funes gritó campeón en la Primera B. En dos temporadas dio un gran salto para jugar en la A.

Club del Gran Rosario. La institución de la ciudad de Funes gritó campeón en la Primera B. En dos temporadas dio un gran salto para jugar en la A.

Club del Gran Rosario hizo historia

Por su parte, Club del Gran Rosario, venció a Defensores de Funes por 3 a 0 y tras la caída de Bancario, su único escolta ante Defensores Unidos por 3 a 1, logró quedarse con el título de la segunda categoría. Los goles lo anotaron Tomás Valverde, Juan Ignacio Torres y Santino Portillo.

La semana pasada había logrado el ascenso en la cancha del Mercadito, tras derrotar a Social Lux por 1 a 0. En esta oportunidad el festejo fue por partida doble con toda su gente por el ascenso y título en la Primera B.

>>Leer más: Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

En dos temporadas, el técnico Pablo Castella con su cuerpo técnico lograron quedar en la historia de la institución de la ciudad de Funes. En la temporada 2025 saltó de la tercera división a Primera B y en el 2026, tras una excelente temporada logró uno de los boletos para jugar en Primera A 2027.

San Roque, un histórico de la Rosarina logró el ascenso y en el 2027 jugará en la B.

San Roque, un histórico de la Rosarina logró el ascenso y en el 2027 jugará en la B.

San Roque ascendió a la B

El club de la zona sur es noticia en la Rosarina y después de ocho años vuelve a inscribir su nombre tras quedarse con el primer ascenso que otorga la Primera C.

En la próxima fecha quedará libre, en la última será local ante Sportivo Silva y puede sellar con el título.En la temporada 2027 jugará en la segunda categoría.

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