Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

La mayoría de los proyectos elegidos por los vecinos para 2026 apunta a recuperar plazas y transformar espacios degradados. Ya hay intervenciones terminadas y otras en ejecución o próximas a arrancarse

La plaza John Wesley, en el distrito Noroeste, fue una de las intervenidas luego de ser votada por los vecinos en el Presupuesto Participativo.

La recuperación de plazas y la transformación de espacios urbanos degradados concentran buena parte de las obras elegidas por los vecinos de Rosario a través del Presupuesto Participativo de 2026 . Con intervenciones terminadas y otras en ejecución en distintos distritos, la Municipalidad prevé que todos los proyectos pendientes comiencen antes de fin de año , con el objetivo de cumplir el 100% del compromiso asumido en la votación ciudadana.

“Venimos trabajando muy bien, cumpliendo con los proyectos ya votados, poniéndonos al día. El Presupuesto Participativo, sin dudas, es una herramienta que le da un empoderamiento al vecino para poder decidir y priorizar las obras y acciones en su barrio ”, señaló la secretaria de Cercanía, Vanesa Di Bene.

>> Leer más: El programa de renovación de plazas ya terminó 9 obras y va por otras 20

Según precisaron desde el área, la mayoría de las iniciativas de este año apunta a poner en valor plazas que necesitaban mejoras , además de avanzar con transformaciones urbanas en sectores afectados por microbasurales crónicos. En estos últimos casos, las intervenciones buscan complementar el programa de plazas de bolsillo, con el que el municipio procura recuperar espacios vacantes o degradados.

“En el PP de 2026, la mayoría fueron plazas que recuperamos, porque teníamos la deuda con los vecinos de ponerlas en valor, y transformaciones urbanas en microbasurales crónicos”, explicaron desde el municipio. Y agregaron que las obras previstas para este año estarán en marcha antes de fin de año. Como los trabajos demandan entre tres y cuatro meses, la expectativa oficial es que durante noviembre comiencen todas las intervenciones que todavía están pendientes.

>> Leer más: Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Plazas en obra

Entre las intervenciones recientes, a principios de octubre se inauguró la transformación de la Plaza del Aguaribay, ubicada en Oroño al 1500. Allí se reacondicionaron las superficies recreativas y el entorno para mejorar el área de juegos infantiles y promover el uso del espacio verde.

En paralelo, avanzan los trabajos para poner en valor la Plaza Central Tío Rolo, en Juane Basso y La Cumparsita, en el distrito Sudoeste, y Parque Norte, ubicado en Rivadavia y Pueyrredón, en el distrito Centro. Ambas intervenciones incluyen mejoras en sus instalaciones para la recreación, el deporte y el encuentro familiar.

En el distrito Centro también se ejecutan las obras de remodelación de la Plaza Las Américas, en Salta e Iriondo. En el Sur, los trabajos se desarrollan en la plaza José Hernández, mientras que está previsto iniciar próximamente las tareas en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada en Corrientes y Gutiérrez.

Otra de las intervenciones abordadas con los vecinos es la renovación urbana del cantero central de avenida Francia, entre Lamadrid y Arijón. El tema fue tratado durante un encuentro en la Vecinal Barrio Plata.

En el distrito Noroeste, en tanto, está prevista la inauguración de la transformación urbana de Cafayate y Juan B. Justo, una de las obras incluidas en la agenda de intervenciones barriales.

>> Leer más: Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Cronograma

La Municipalidad ya definió algunas fechas para inaugurar los espacios intervenidos. El martes 27 de octubre, a las 14.30, se realizará la apertura de la transformación urbana de Juan B. Justo y Cafayate, en el distrito Noroeste.

En noviembre habrá otras dos inauguraciones. El sábado 7, a las 16.30, será el turno de la Plaza Central Tío Rolo, en el Sudoeste, mientras que el domingo 8, a las 11, se inaugurará la de Parque Norte, en el distrito Centro.

El avance de estas obras se enmarca en el objetivo de completar los proyectos votados por los vecinos mediante el Presupuesto Participativo. Desde el municipio sostienen que las intervenciones pendientes comenzarán durante noviembre, aunque su ejecución y finalización se extenderán durante los meses siguientes, según los plazos previstos para cada trabajo.

La apuesta está puesta en recuperar espacios de uso cotidiano, mejorar las condiciones de plazas y sectores barriales y dar respuesta a demandas que los propios vecinos priorizaron a través de esta herramienta de participación ciudadana.