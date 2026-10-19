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"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

El escultor Jerónimo Villalba impulsa el proyecto de un monumento en honor a la Pulga, con Rosario como un sitio posible para emplazarlo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

19 de octubre 2026 · 06:10hs
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Miguel Jerónimo Villalba y Daniel Mirtov

Miguel Jerónimo Villalba y Daniel Mirtov, autores de la idea, trabajan en la maqueta de Messi.

Lionel Messi es una figura que transmite “humildad, perseverancia y grandeza”, según el escultor Miguel Jerónimo Villalba. Valores y virtudes que inspiraron al artista a la propuesta de un monumento a la Pulga. Esta obra tiene la figura central de Messi y un bloque simbólico de rivales, obstáculos y esfuerzo colectivo. El artista entiende que el sitio ideal para el emplazamiento del monumento es en Rosario, y dijo que ya tuvo contactos informales con el gobierno de la ciudad. Incluso que se habló sobre un posible sector para la escultura del futbolista, cerca del Monumento a la Bandera.

“Lo que busco transmitir es el legado de Messi, su capacidad única de caerse, volver a levantarse y seguir adelante sin que nada lo saque de su eje”, declaró el escultor, director de Arte Villalba, quien ideó el proyecto del crack rosarino en coautoría con Daniel Mirtov. “Hace falta una propuesta disruptiva, expresiva y verdaderamente monumental”, explicó sobre las motivaciones de esta obra, que forma parte de la trayectoria de un artista interesante de conocer.

—¿Cuáles fueron tu orígenes en la escultura?

—Mi viejo es el escultor Miguel Ángel Villalba. De chiquitito lo veía tallar la madera. Mi viejo era de esos artistas pasionales y autodidactas que agarraban un tronco y no paraban hasta lograr una pieza. El vino de Corrientes, formó su familia en Buenos Aires y tenía su taller a la vuelta de mi casa en el barrio de Saavedra. De chiquito yo iba al taller, agarraba la madera, hacía mis propios juguetes y lo ayudaba. Fui a una escuela secundaria donde cursé una carrera técnica vinculada a la madera y al diseño de muebles, donde aprendí mucho sobre el cuidado de las formas. Después estudié Artes Escultóricas en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, actual UNA (Universidad de las Artes).

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—¿Quiénes fueron tus referentes?

—En la Pueyrredón empecé a desarrollar mi propio camino hacia la obra monumental. Siempre fui un estudioso de los escultores tradicionales argentinos, Rogelio Yrurtia, José Fioravanti, Alfredo Bigatti. Fioravanti y Bigatti trabajaron mucho en Rosario, en las esculturas del Monumento a la Bandera. Cuando iba en colectivo a la escuela de Bellas Artes, me detenía a mirar los monumentos en la ciudad y me parecía un pasado glorioso, que había sucedido en el siglo pasado pero que seguía ahí presente.

—Tus obras tienen una impronta social e histórica. ¿Qué temáticas y con que materiales trabajás?

—Busqué volver a esa tradición figurativa con mucha humildad. En el siglo pasado los monumentos se hacían casi siempre en fundición de bronce, pero hoy los costos cambiaron. Tuve que aprender a amoldarme a la realidad argentina y trabajar otros materiales, sin perder la impronta figurativa. Me enfoqué mucho en la historia y en escenas laborales. En el sur del país trabajé representando a los trabajadores rurales. Mi viejo solía hacer esculturas de gauchos de estilo más artesanal, y yo quise continuar esa búsqueda, representando a los trabajadores actuales y las escenas del trabajo. He realizado monumentos a próceres como San Martín y Belgrano, y también figuras políticas y populares de peso, como el monumento a Néstor Kirchner para la Unasur y la obra sobre Osvaldo Bayer (un monumento que le realizó en Río Gallegos fue derrumbado por Vialidad Nacional en 2025). Mis obras tienen un marcado tinte popular y social.

Lionel Messi frente a su estatua

—Hiciste la escultura de Messi para la Conmebol, ¿cómo fue esa experiencia y qué te impulsó a proyectar una nueva obra?

—Fue algo hermoso y una emoción enorme para mí y para todo mi equipo de trabajo, sobre todo porque Messi estuvo al lado de la obra y se puso muy contento. Pero sentía que para una figura de su dimensión no alcanzaba con hacer una estatua más. Hacía falta una propuesta disruptiva, expresiva y verdaderamente monumental.

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—¿Qué busca transmitir este nuevo proyecto?

—Cuando entregué la obra de la Conmebol yo ya tenía moldeada en la cabeza y en el taller la maqueta de esta nueva idea. Lo que busco transmitir es el legado de Messi, su capacidad única de caerse, volver a levantarse y seguir adelante sin que nada lo saque de su eje. La propuesta se titula “Humildad, perseverancia y grandeza”. Quería llevar una escena de fútbol real a la escultura monumental, algo que no se ha visto en las estatuas deportivas del mundo.

—¿Cómo es que compusiste la escultura?

—Se articula en dos bloques. Un bloque alto, donde se ubica la figura principal de Messi, y un bloque bajo colocado detrás. El bloque bajo representa el camino, el esfuerzo, el sufrimiento previo al triunfo y la estela que él va dejando a su paso. Simboliza a los rivales, el juego colectivo, la prensa, los obstáculos y también la dimensión de la inmigración, recordando cuando él tuvo que irse de muy joven del país. Mi inspiración directa fue la obra “Canto al Trabajo”, de Rogelio Yrurtia, ubicada frente a la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires. En esa obra hay un grupo de trabajadores que empujan una piedra y la mirada del espectador es dirigida colectivamente. Varios arquitectos y colegas que ven mi maqueta me remarcan esa relación. La obra no busca ser un retrato individualista, sino transmitir la idea del héroe colectivo y permitir múltiples interpretaciones.

La maqueta del crack rosarino, con un bloque bajo que representa la superación de la Pulga.

La maqueta del crack rosarino, con un bloque bajo que representa la superación de la Pulga.

—Messi como un líder, pero a partir de una construcción colectiva.

—No quería que la obra caiga en esto de que es solo él de manera individual. En el fútbol la jugada es colectiva. Los rivales que están representados no son lo malo. Son parte del juego colectivo, del camino y de la estela.

En Rosario, la cuna de la estrella mundial

—¿En qué estado se encuentra el proyecto y qué posibilidades hay de emplazarlo en Rosario?

—Está en la fase de presentación formal. Tuve una charla telefónica con el secretario de Cultura de Rosario, quien me dio su apoyo verbal para hacer pública la intención del lugar. El sitio ideal conversado es bajando del Monumento a la Bandera hacia el paseo del río Paraná. La otra alternativa sería la zona donde Lionel nació y se crió. Si por algún motivo no prospera en Rosario, la opción alternativa será la Ciudad de Buenos Aires.

>> Leer más: Mbappé le "robó" a Lionel Messi un récord en la Liga de Campeones

—¿Cuáles son las dimensiones?

—Aproximadamente diez metros de largo por cinco metros de alto incluyendo la base. De todas formas, la escala exacta no es lo determinante, sino el impacto visual de la composición. En cuanto al material, por lo que representa la figura de Messi y por la búsqueda de continuar un legado artístico de jerarquía, la obra indefectiblemente debe ser realizada en fundición de bronce.

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