Crimen de Natalia Giménez en barrio Tablada: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

La Fiscalía reconstruyó los movimientos del principal acusado mediante cámaras de seguridad. En paralelo, investiga si el asesinato estuvo vinculado con una red de préstamos usurarios manejada desde la cárcel.

El crimen de Natalia Giménez se confirmó el domingo 27 de septiembre durante un operativo policial en Grandoli al 3800.

El crimen de Natalia Giménez, asesinada a puñaladas el pasado 26 de septiembre en su casa de barrio Tablada, tiene dos líneas de investigación. La fiscal Paula Barros confirmó este lunes que su primo y expareja fue el autor material del homicidio , aunque no descartó una posible conexión con una red de préstamos usurarios que presionaba a la víctima.

El viernes pasado fueron imputados tres personas en el marco de la investigación por el crimen de Natalia, ocurrido en Abanderado Grandoli al 3800 . Uno de ellos fue Paulo Álvarez, primo de Natalia y señalado como el autor material del homicidio.

En conferencia de prensa, la fiscal Paula Barros explicó que la imputación de Álvarez se sustentó en el seguimiento de sus movimientos a través del sistema Lince. Las cámaras de seguridad lo captaron a primera hora de la mañana del sábado cuando llegó en bicicleta a la vivienda de Natalia . Según se pudo ver en el registro, el imputado llevaba una campera, una mochila y un casco que se colocó antes ingresar al domicilio .

Álvarez permaneció dentro de al casa de Natalia alrededor de diez minutos. Después salió con el casco puesto, sin la campera y con la mochila. Finalmente, tomó la bicicleta nuevamente y regresó a su domicilio en Villa Gobernador Gálvez , donde fue detenido dos semanas después tras una serie de allanamientos.

Durante la conferencia también se conoció un dato relevante: Álvarez era primo de Natalia, pero también había mantenido una relación sentimental con ella. El vínculo, que era conocido por los hijos de la víctima, había terminado dos meses antes.

Un préstamo usurario

Si bien desde un primer momento se actuó bajo el protocolo de femicidio, desde Fiscalía indicaron que no era la única línea investigativa que se trabaja desde el hallazgo del cuerpo. En este sentido la otra línea investigativa está vinculada a un préstamo tomado por la víctima con un preso de la cárcel de avenida Francia al 4900.

En busca de esclarecer el crimen, la Fiscalía Regional Segunda pudo conocer tras las declaraciones de los hijos y familiares de la víctima que Giménez había recibido varios reclamos la semana previa a su muerte por un préstamo. La víctima aparecía en una lista de 54 nombres anotados por Germán “Pelado” Carrizo dentro de la cárcel de avenida Francia al 4900. En cada caso tenía números de teléfono, el capital entregado y el monto exigido para cancelar la deuda.

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El MPA estableció que la mujer asesinada había pedido plata unos pocos meses antes del crimen. Entre el 20 y el 24 de septiembre le exigieron que pagara y unos días después la mataron, aunque todavía no hay evidencia suficiente para plantear que el agresor, su primo, actuó por órdenes del acreedor.

Según la causa, Giménez había pedido 400 mil pesos y debía devolver 800 mil, pero los intereses usurarios ya habían elevado la deuda a casi tres millones de pesos.

Mientras tanto, los investigadores establecieron que el preso Germán Carrizo se dedicaba regularmente a prestar dinero con la ayuda de su pareja, Stella Maris P., ambos imputados en esta causa junto al primo de Natalia. Stella Maris P., de 36 años, se ocupaba de comunicarse con los deudores. La fiscal comprobó que la pareja de prestamistas utilizaban distintas líneas telefónicas para hacer los reclamos de dinero en casos como el de Giménez.