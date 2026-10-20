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Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

El vicepresidente segundo Hernán Botta anunció que la medida provisoria contra miembros de la comisión anterior se debatirá en la asamblea de este jueves

20 de octubre 2026 · 10:51hs
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Newells confirmó una suspensión provisoria para los exdirigentes Astore

Newell's confirmó una suspensión provisoria para los exdirigentes Astore, Romero y Cardozo.

Luego de la victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero, la comisión directiva de Newell's confirmó este martes que aplicará una suspensión provisoria para tres socios de la administración anterior. Entre ellos, se cuenta el expresidente Ignacio Astore, principal blanco de las críticas por el incremento de la deuda del club.

El vicepresidente segundo de la Lepra, Hernán Botta, ratificó a través de LT8 que la medida abarca a todas las personas que podían tomar decisiones con efectos económicos y financieros. Así se refirió a la situación de Sharon Romero y Hernán Cardozo, que se desempeñaron hasta diciembre como secretaria y tesorero, respectivamente.

El directivo rojinegro confirmó que la iniciativa surgió como parte de la apertura de un sumario administrativo para toda la comisión anterior. Si bien ratificó que el tema se tratará este jueves en asamblea, remarcó: "Es un punto que no es considerable a votación".

¿Por qué suspenderán a Ignacio Astore como socio de Newell's?

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no dio vueltas a la hora de analizar la situación del expresidente de Newell's y sus colaboradores. "Hay méritos para suspender a las personas que con su firma comprometían al club y llevaron a triplicar el pasivo, entre otras cuestiones llamativas", argumentó.

En mayo pasado, los directivos actuales dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de la conduccón anterior en el parque de la Independencia para dar cuenta de la debacle financiera y económica. Cinco meses después, Botta aseveró que el cálculo sobre la deuda "no ha descendido" y actualmente "está en el orden de los 35 millones de dólares".

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El vicepresidente segundo de la Lepra comentó que este lunes organizaron una reunión con agrupaciones opositoras para tratar el tema de la suspensión y el sumario, así como otras cuestiones. "Nos une el sentimiento, más allá de la diferencia de matices cuanto a cómo gestionar el club. Somos una gestión dialoguista y siempre hemos recurrido antes de tomar cualquier decisión trascendente", manifestó respecto del encuentro previo al partido en el estadio Marcelo Bielsa.

Finalmente, el directivo rojinegro ratificó el aval total a la gestión del director técnico Frank Darío Kudelka porque hizo un "trabajo esencial" en el "proceso de reconstrucción" de la institución. Rumbo a las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2026, agregó: "Tiene todo nuestro apoyo. Ahora estamos enfocados en lograr los mejores resultados en este tramo final".

¿De qué se tratará la próxima asamblea de Newell's?

La próxima asamblea ordinaria se programó para este jueves a las 18 en el estadio cubierto Claudio Newell. En esta instancia se someterá a votación la memoria y balance general desde el primero de julio de 2025 hasta el último 30 de junio. También se discutirán las correcciones y la aprobación del período anterior, que no fue analizado durante la presidencia de Astore.

En cuanto a los sumarios administrativos para los exdirectivos, Botta apuntó que no sólo están preocupados por los resultados finales de la auditoria. "Hay hechos reveladores que son cotidianos", advirtió con respecto a las irregularidades y los problemas vinculados a la gestión anterior.

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