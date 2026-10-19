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Pullaro se reúne este martes con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná

El encuentro tiene que ver con la Región Centro, pero también con la discusión sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral como telón de fondo

19 de octubre 2026 · 20:12hs
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Pullaro se muestra en sintonía con Milei

Pullaro se muestra en sintonía con Milei, Frigerio sigue las recetas libertarias y Llaryora muestra ahora un perfil más opositor al gobierno.

En medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y con la reforma electoral todavía en el aire, tres gobernadores exhibirán este martes en Paraná una nueva foto de unidad, con una agenda productiva como punta de lanza. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) protagonizarán la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y de los Corredores Bioceánicos que componen los tres distritos.

El encuentro será en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana este martes desde las 10 de la mañana y se dividirá en diversos paneles, donde expondrán funcionarios provinciales, presidentes de cámaras, empresarios y CEO de distintas compañías, entre otros. La apertura será el plato fuerte de la jornada, con la presencia de los tres mandatarios, quienes darán vida a un nuevo cónclave de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro.

Se tratará de la primera reunión del espacio desde que Entre Ríos asumió la presidencia pro témpore, luego de que la ostentaran Santa Fe y Córdoba. Innovación, inteligencia artificial y tecnología serán algunos de los temas centrales de la jornada, que se extenderá hasta pasadas las 16 y buscará articular políticas juntas entre los sectores público y privado.

Por fuera de la veta regional, el evento incluirá una postal conjunta entre los tres mandatarios con aspiraciones reeleccionistas para 2027 con eco nacional. El anfitrión, Rogelio Frigerio, es el más cercano a la Casa Rosada y buscará revalidar el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) el año próximo con el objetivo de blindar el pago chico y evitar la dispersión del voto reactivo al peronismo.

Martín Llaryora, en cambio, viene levantando el perfil, con una veta opositora a Javier Milei. Tras un rally que lo llevó a recorrer distintos medios, en donde marcó fuertes contrates con el gobierno nacional, el mediterráneo habló el viernes pasado en la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y fue el más crítico de los mandatarios, en un panel que también incluyó a Frigerio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero) y al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

“Nación no hace ni un bicicletero”, fue una de las frases que lanzó Llaryora en su discurso. “Sin una Nación que entienda que tiene que desarrollar y ser un actor central, por las obras que hay que hacer, es imposible desarrollar la Argentina sin la mirada federal”, agregó y sostuvo que las provincias y las intendencias “pueden hacer cosas, pero necesitamos un plan nacional”.

El jefe provincial da por hecho que los libertarios lo desafiarán en las urnas, por lo que ya empezó el operativo confrontación. En el PJ de Córdoba, además, hay movimientos subterráneos. Intendentes y otros dirigentes buscan que el titular del Ejecutivo se pronuncie en pos de una candidatura nacional del peronismo el año próximo y deje de lado la veta provincialista del espacio.

Por ahora, en la órbita de Llaryora esquivan el asunto. “Martín no se va a pronunciar por nadie, la pelea es por Córdoba”, comentaron fuentes del cordobesismo. Reiteran que el gobernador está abocado a la agenda territorial y que por eso rehúso la invitación de Milei para participar de la Argentina Week, en París, pese a que el distrito envió una comitiva propia. Asimismo, el propio cacique niega una candidatura presidencial. “Nuestro candidato se llama Juan Schiaretti”, repite.

Del lado violeta, quien pica en punta para desafiar al cordobesismo es el diputado nacional Gabriel Bornoroni, aunque el senador Luis Juez tampoco se baja de la pelea. El radical Rodrigo De Loredo también busca subirse al ring. La dispersión opositora podría jugar a favor del oficialismo provincial.

La cercanía de Pullaro con Milei

El santafesino Maximiliano Pullaro, en tanto, explora un acercamiento con LLA. La provincia ya tiene calendario electoral: tendrá Paso el 13 de abril y generales el 18 de junio, aunque falta la confirmación vía decreto. La confirmación de las primarias en Santa Fe marca un contraste con la escudería presidencial, que busca derogarlas.

En los últimos meses, Pullaro bajó el tono contra Nación. La Casa Gris da cuenta de una mejora ostensible en el vínculo con el gobierno y le atribuyen el deshielo al desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. Por lo pronto, creen que la atomización de un peronismo sin jefaturas claras auxiliará los deseos reeleccionistas del mandatario. Cabe recordar que, por la reforma constitucional, podrá competir por un nuevo mandato.

La foto de los mandatarios llegara luego de que las provincias dialoguistas auxiliaran al gobierno en el Congreso, no dando quórum para discutir el decreto 70/23. El episodio, sin embargo, exhibió las debilidades legislativas de Javier Milei, dado que la oposición quedó cerca de tumbar el DNU madre de la gestión libertaria.

Con más de 8 millones de habitantes y un aporte del casi 20% al Producto Bruto Interno (PBI), la Región Centro es uno de los motores de la Argentina. Además, concentra el 70% de la producción láctea, el 50% de la carne aviar y el 55% de los granos y oleaginosas. Por eso, más allá del frente político, reviste un interés crucial en el plano económico.

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