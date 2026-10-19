La Capital | Policiales | mecánico

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

El hombre tenía un taller en French al 700. Cuatro clientes lo denunciaron por quedarse con sus vehículos y exigirles dinero para reparaciones que jamás concretó.

19 de octubre 2026 · 14:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de 61 años quedó detenido con prisión preventiva en Rosario, acusado de protagonizar una serie de estafas a clientes que le confiaron sus automóviles para realizar reparaciones que nunca concretó. Según la investigación judicial, el hombre cobraba importantes sumas de dinero con la excusa de comprar repuestos, prometía entregar los vehículos en pocos días y después acumulaba excusas para justificar las demoras. En algunos casos, las víctimas pasaron meses sin recuperar sus autos.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 en un taller mecánico ubicado en French al 700, en la zona norte de Rosario. Allí trabajaba el imputado, identificado por sus iniciales como O.G., quien alquilaba el inmueble donde funcionaba el establecimiento.

La investigación permitió identificar al menos cuatro damnificados. Solo en tres de los casos, los pagos denunciados superaron los $14,5 millones, sin contar las sumas adicionales entregadas por una cuarta víctima. Los automóviles fueron encontrados durante un allanamiento realizado el pasado 14 de octubre, aunque ninguno presentaba las reparaciones prometidas.

El viernes pasado, durante una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Fernando Dalmau le atribuyó cuatro hechos de estafa y uno de retención indebida, todos en concurso real y en carácter de autor.

La jueza de primera instancia Granato dio por formalizada la imputación y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva efectiva hasta el 11 de diciembre de 2026. Una vez cumplido ese plazo, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga de la medida.

Pagó más de $7 millones y estuvo once meses sin recuperar su auto

El primero de los hechos investigados comenzó en noviembre de 2025, cuando una mujer llevó al taller su Fiat Idea gris claro para reparar un supuesto problema en el motor. El vehículo ingresó funcionando, pero el mecánico le aseguró que tenía el block rajado y que era necesario realizar una intervención importante.

De acuerdo con la acusación, el hombre comenzó a solicitarle dinero para comprar un motor nuevo y afrontar distintos trabajos. Los pagos se sucedieron mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo hasta alcanzar un total de $7.210.000.

En un principio, el mecánico le había prometido que el automóvil estaría listo en apenas diez días. Sin embargo, las semanas se transformaron en meses y las explicaciones fueron cambiando. En distintas oportunidades aseguró que había obras en el taller o que el vehículo había sido enviado a un lavadero o a un chapista.

La mujer insistió reiteradamente para recuperar su Fiat, pero nunca pudo comprobar avances concretos en la reparación. Tampoco recibió facturas por los repuestos supuestamente adquiridos ni documentación que justificara los gastos.

La situación se agravó cuando, según la Fiscalía, el imputado se presentó en el domicilio de la damnificada y la amenazó ante sus reclamos para recuperar el automóvil. Posteriormente, bloqueó las comunicaciones y dejó de responder sus mensajes.

El 14 de octubre, casi once meses después de que la mujer entregara el vehículo, la policía lo encontró durante el allanamiento del taller. El Fiat Idea tenía el motor desarmado y diversas piezas sueltas en su interior, sin evidencias de que hubiera sido reparado.

Otro cliente entregó $3,5 millones y tampoco recuperó su vehículo

El segundo caso comenzó el 22 de diciembre de 2025. Ese día, un hombre dejó su Fiat Palio Attractive en el establecimiento para realizar una reparación mecánica.

Según la imputación, el acusado comenzó a reclamarle dinero por diferentes trabajos, con argumentos que cambiaban constantemente. Primero mencionó problemas con la computadora del vehículo, luego habló de modificar el motor para que funcionara a nafta y más adelante solicitó fondos para combustible y reparaciones en un eje.

A partir de esos pedidos, el cliente terminó entregándole aproximadamente $3.500.000.

Como los arreglos no avanzaban, el propietario llegó a pedir que le devolviera el automóvil en las condiciones en que estuviera. Sin embargo, el mecánico tampoco accedió a restituirlo.

La Fiscalía sostuvo que el acusado continuó exigiendo dinero hasta pocos días antes del allanamiento del 14 de octubre, cuando finalmente el Fiat Palio fue encontrado y secuestrado en el taller.

Un Volkswagen Fox apareció sin el motor

El tercer episodio investigado tiene como protagonista al propietario de un Volkswagen Fox, quien llevó su automóvil al taller alrededor del 20 de febrero de 2026 para reparar el motor.

En un primer momento, el mecánico le aseguró que el trabajo no costaría más de $1.500.000. Sin embargo, comenzó a solicitar sucesivos pagos y el monto terminó creciendo considerablemente.

Entre transferencias bancarias y entregas en efectivo, el damnificado desembolsó más de $3.800.000, aunque nunca recibió el vehículo reparado.

Como ocurrió con los otros clientes, el acusado realizó numerosas promesas de entrega inmediata, pero siempre aparecía una nueva explicación para justificar el incumplimiento.

Cuando los investigadores ingresaron al taller el 14 de octubre, encontraron el Volkswagen Fox en condiciones particularmente preocupantes: le habían retirado el motor y esa pieza ni siquiera estaba en el establecimiento.

Para la Fiscalía, esa circunstancia incrementó significativamente el perjuicio económico sufrido por el propietario, que no solo había entregado una importante suma de dinero, sino que además se encontró con su automóvil desarmado y sin uno de sus componentes principales.

Le siguió pidiendo dinero hasta un día antes del allanamiento

El cuarto hecho comenzó en mayo de 2026, cuando otro cliente dejó su Chevrolet Onix para efectuar una reparación.

Según la reconstrucción fiscal, el mecánico le comunicó inicialmente que el motor se había fundido. Después cambió el diagnóstico y aseguró que se había roto el block.

Con esas explicaciones, consiguió que el propietario le entregara un primer pago de $1.500.000, al que posteriormente se sumaron otros desembolsos cuyo monto total no fue precisado en el parte oficial.

Pese a los pagos, el automóvil tampoco fue reparado ni devuelto.

La acusación sostiene que el mecánico siguió solicitándole dinero hasta el 13 de octubre, apenas un día antes del procedimiento policial que terminó con el secuestro del Chevrolet Onix.

El mecanismo que se repetía con todos los clientes

Para los investigadores, los cuatro episodios presentan características similares que permiten reconstruir una misma modalidad de presunta estafa.

Según la Fiscalía, el acusado aparentaba contar con la capacidad técnica y la voluntad de reparar los automóviles, recibía los vehículos y comenzaba a exigir pagos para comprar repuestos o realizar trabajos mecánicos.

Después llegaban las promesas de entrega en plazos breves, que nunca se cumplían. A medida que los propietarios reclamaban, las explicaciones cambiaban y las solicitudes de dinero continuaban.

Otro elemento que se repite en la investigación es que el mecánico procuraba impedir que los clientes accedieran al taller para comprobar el estado de sus vehículos. Finalmente, dejaba de responder los llamados o directamente bloqueaba las comunicaciones.

La Fiscalía considera que esta conducta permitió al acusado obtener dinero de las víctimas y mantener en su poder los automóviles durante períodos prolongados, sin realizar los trabajos acordados.

Noticias relacionadas
Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos.

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Policía detenido por golpear a pareja e hijo. El caso de violencia de género sucedió en Granadero Baigorria

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

El juez federal Gastón Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

La policía se presentó en el jardín de infantes de zona oeste para constatar el hecho.

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Las más leídas

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Lo último

El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Cartelera económica: oportunidades para startups rosarinas en México y Estados Unidos

Cartelera económica: oportunidades para startups rosarinas en México y Estados Unidos

Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación

Los productores aceleran el traslado de unas 20 mil cabezas de ganado ante el avance de la crecida desde el norte. Cinco balsas participan del operativo y advierten que, si el agua sigue subiendo, incluso podrían inundarse los campos más altos del Delta.

Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación
Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Las más leídas
Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Ovación
Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título
Ovación

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newells

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

Policiales
Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

La Ciudad
Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%
Economía

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro